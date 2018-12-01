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    «Арсенал-Київ» офіційно оголосив про підписання контракту з Грозним

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    В'ячеслав Грозний - «Арсенал-Київ» офіційно оголосив про підписання контракту з Грозним
    В'ячеслав Грозний
    Фото взяте з сайту fclviv.com.ua

    Угода розрахована до 30 червня 2019 року

    «Арсенал-Київ» повідомив, що з головним тренером команди В'ячеславом Грозним підписано контракт, який дійсний до 30 червня 2019 року.

    Раніше Грозний повідомив, що у нього немає контракту з клубом, а є тільки джентльменська угода, яке закінчувалася напередодні.

    До київської команди Грозний приєднався на початку жовтня, змінивши на цій посаді італійця Фабріціо Раванеллі.

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    Джерело: Tribuna.com

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