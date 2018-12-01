«Арсенал-Київ» офіційно оголосив про підписання контракту з Грозним
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Розсилка
В'ячеслав Грозний
Фото взяте з сайту fclviv.com.ua
Угода розрахована до 30 червня 2019 року
«Арсенал-Київ» повідомив, що з головним тренером команди В'ячеславом Грозним підписано контракт, який дійсний до 30 червня 2019 року.
Раніше Грозний повідомив, що у нього немає контракту з клубом, а є тільки джентльменська угода, яке закінчувалася напередодні.
До київської команди Грозний приєднався на початку жовтня, змінивши на цій посаді італійця Фабріціо Раванеллі.
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Джерело: Tribuna.com