«Арсенал-Київ» офіційно оголосив про підписання контракту з Грозним



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В'ячеслав Грозний Фото взяте з сайту fclviv.com.ua

Угода розрахована до 30 червня 2019 року

«Арсенал-Київ» повідомив, що з головним тренером команди В'ячеславом Грозним підписано контракт, який дійсний до 30 червня 2019 року.

Раніше Грозний повідомив, що у нього немає контракту з клубом, а є тільки джентльменська угода, яке закінчувалася напередодні.

До київської команди Грозний приєднався на початку жовтня, змінивши на цій посаді італійця Фабріціо Раванеллі.

Джерело: Tribuna.com