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    Цирк у Казахстані, «Ворскла»-невидимка й антифутбол «Динамо». Європейські ЗМІ про наші єврокубкові матчі

    • Максим Салівон
    • Розсилка
    Цирк у Казахстані, «Ворскла»-невидимка й антифутбол «Динамо». Європейські ЗМІ про наші єврокубкові матчі
    Фото: ФК «Динамо»

    Британські журналісти про «Ворсклу» майже не згадали, а казахські назвали гру в Астані «дивною»

    В межах другого за рангом європейського клубного турніру, Ліги Європи, у Києві та казахстанській Астані відбулися важливі для українських вболівальників матчі. «Ворскла» та київське «Динамо» провели різні матчі з англійським «Арсеналом» та «Астаною». Полтавці програли з рахунком 0:3, а «біло-сині» здобули перемогу 1:0.

    «Главком» не полінився «пройтися» англійськими та казахськими ЗМІ, щоб зрозуміти про матчі, які відбулися напередодні, та настрої журналістів більше.

    Британські засоби масової інформації «ліниво» похвалили «Арсенал», а про «Ворсклу» фактично не згадували.

    Спортивні журналісти відомої на весь світ Daily Mail натякають, що футболістів «Ворскли»… на полі не було:

    «…Не дивлячись на весь шум, викликаний перенесенням матчу в Київ, сама гра завершилася комфортно перемогою «Арсеналу». Молоді гравці блискуче впоралися з усіма ударами долі (цікаво, які такі «удари» мають на увазі колеги?.. – примітка «Главкома»). Полтавська «Ворскла», яка йде зараз на четвертому місці в українській Прем'єр-лізі, списує поразку на хаос і плутанину, що передували матчу. Спочатку український парламент через конфлікт з Росією ввів військовий стан на частині території країни, і це спонукало УЄФА перенести гру до столиці. Потім «Ворскла» скаржилася, що таке рішення позбавляє її переваг свого поля. За день до матчу українці навіть пригрозили не з'явитися на гру. На щастя, в результаті все-таки з'явилися... ну, хоча б формально. Обстановка навколо матчу була дивовижна: за межами «Олімпійського» українських солдатів було більше, ніж уболівальників… Якщо казати про оцінки командам за десятибальною шкалою, то скажемо, що у «Ворскли» всі футболісти «заслужили» від 4,5 (Чеснаков, Даллку, Скляр) до 5,5 (Кане). З гостей же не варто ставити комусь менше семи балів, а найкращим на полі точно був Сміт-Роу (8,5)…»

    Спеціалізоване видання під назвою Goal робить акцент на успішній грі молоді «канонірів»:

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    «…Впевнена гра команди Унаї Емері дивувати не повинна, проте в світлі розгромної перемоги над «Ворсклою» акцент вато робити на наступний поєдинок «канонірів», а це північне лондонське дербі. Мало того, що «Арсенал» впевнено виграв свою групу, так Емері привіз в Україну експериментальний склад, вирішивши перевірити молодь. Багато лідерів і зоряні гравці перед матчем з «Тоттенгемом» отримали можливість відпочити. По грі на «Олімпійському» варто звернути увагу на потенціал юних гравців «Арсеналу», а Сміт-Роу багато в чому вже зараз схожий на «нового Волкотта». Юна зірка лондонців Еміль Сміт-Роу став першим гравцем в віці 18 років і менше, який забив більше одного м'яча за «Арсенал» в європейській кампанії в одному сезоні. Раніше подібне досягнення було у Тео Волкотта більше 10 років тому...»

    Казахські журналісти у своїх враженнях від матчу «Астани» з «Динамо» розділилися. Варто зазначити й те, що на казахських форумах місцеві вболівальники гру «Динамо» назвали не інакше, як «антифутбол».

    Автори Sportinfo дали матчу доволі дивну й вельми емоційну характеристику:

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    «Завершення гри нагадувало циркову виставу. Гості не бажали атакувати, спеціально били повз ціль, втрачали м'ячі в найпростіших ситуаціях і влаштували в обороні прохідний двір. Захисники «Динамо» допускали розриви між собою до 15-ти метрів. Вже якось дивно вели гру кияни, і всі були впевнені, що матч, що відноситься до категорії дивних, завершиться за сценарієм бойової нічиєї – 1:1, яка влаштує обидві дружини. Але господарі через суєту й поспіх так і не змогли зрівняти рахунок. Хоча суддя до основного часу додав цілих п'ять хвилин. Одним словом, кияни виглядали смішно, «Астана» – ще смішніше. Подивіться ще раз відеозапис матчу, і ви зрозумієте, що ми не перебільшуємо. Цирк на «Астана-Арені» – інакше цю гру й не назвеш…»

    Зовсім в іншому ключі про гру написали кореспонденти ресурсу Prosports:

    «…Коли стало зрозуміло, що нічия стане ідеальним результатом для обох команд і забезпечить їм вихід далі, пішли розмови про можливу «братську» угоду між «Астаною» й «Динамо» а-ля Швеції з Данією на Євро-2004. Однак, з перших хвилин було зрозуміло, що обидві команди грають лише на перемогу в цей холодний і вітряний день в столиці Казахстану. Головною інтригою матчу був фізичний стан чемпіонів Казахстану, які не грали в офіційних зустрічах майже три тижні. Господарі швидко змели всі сумніви і побігли вперед в гонитві за першим голом. Відмінна атмосфера погано вплинула на дії киян – ті не могли зібратися і допускали багато помилок в обороні. Перший шанс забити в «Астани» виник вже в дебюті матчу, проте реалізувати свої нагоди господарі не змогли. Не забиваєш ти – забивають тобі. Як же прикро, що це старе футбольне правило спрацювало проти «Астани». На 29-й хвилині Беньямін Вербич майстерно розібрався у штрафному господарів і відкрив рахунок. Це була перша атака киян за весь матч... Фінальний штурм, який завжди асоціюється з голами на останніх хвилинах від «Астани», закінчився нічим. Дуже прикра поразка, враховуючи кількість шансів, які створили чемпіони Казахстану…»

    Максим Салівон, для «Главкома»

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