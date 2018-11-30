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    Коноплянка – найкращий бомбардир збірної України у 2018 році

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    Євген Коноплянка - Коноплянка – найкращий бомбардир збірної України у 2018 році
    Євген Коноплянка
    Фото Павла Кубанова

    Євген відзначився чотири рази протягом року

    У 2018 році найкращим бомбардиром національної збірної став півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Цього року збірна України провела 10 поєдинків, у яких записала до свого активу 13 забитих м’ячів.

    Найкращим бомбардиром команди з чотирма влучними ударами став атакувальний хавбек Євген Коноплянка.

    Наша «10-ка» забивала албанцям (двічі), чехам і словакам.

    На один влучний удар менше в Андрія Ярмоленка, який розписувався у воротах Албанії (двічі) та Словаччини.

    Два голи на свій рахунок записав Руслан Маліновський (Італії та Чехії).

    По одному м’ячу забивали Артем Кравець (Саудівській Аравії), Олександр Караваєв (Японії) й Олександр Зінченко (Чехії).

    Ще один м’яч у власні ворота забили японці.

    За системою «гол+пас» у 2018 році також попереду всіх Євген Коноплянка з Андрієм Ярмоленком, у яких по дві результативні передачі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Руслан Маліновський
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