Коноплянка – найкращий бомбардир збірної України у 2018 році
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Євген відзначився чотири рази протягом року
У 2018 році найкращим бомбардиром національної збірної став півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Цього року збірна України провела 10 поєдинків, у яких записала до свого активу 13 забитих м’ячів.
Найкращим бомбардиром команди з чотирма влучними ударами став атакувальний хавбек Євген Коноплянка.
Наша «10-ка» забивала албанцям (двічі), чехам і словакам.
На один влучний удар менше в Андрія Ярмоленка, який розписувався у воротах Албанії (двічі) та Словаччини.
Два голи на свій рахунок записав Руслан Маліновський (Італії та Чехії).
По одному м’ячу забивали Артем Кравець (Саудівській Аравії), Олександр Караваєв (Японії) й Олександр Зінченко (Чехії).
Ще один м’яч у власні ворота забили японці.
За системою «гол+пас» у 2018 році також попереду всіх Євген Коноплянка з Андрієм Ярмоленком, у яких по дві результативні передачі.