Коноплянка – найкращий бомбардир збірної України у 2018 році



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Євген Коноплянка Фото Павла Кубанова

Євген відзначився чотири рази протягом року

У 2018 році найкращим бомбардиром національної збірної став півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Цього року збірна України провела 10 поєдинків, у яких записала до свого активу 13 забитих м’ячів.

Найкращим бомбардиром команди з чотирма влучними ударами став атакувальний хавбек Євген Коноплянка.

Наша «10-ка» забивала албанцям (двічі), чехам і словакам.

На один влучний удар менше в Андрія Ярмоленка, який розписувався у воротах Албанії (двічі) та Словаччини.

Два голи на свій рахунок записав Руслан Маліновський (Італії та Чехії).

По одному м’ячу забивали Артем Кравець (Саудівській Аравії), Олександр Караваєв (Японії) й Олександр Зінченко (Чехії).

Ще один м’яч у власні ворота забили японці.

За системою «гол+пас» у 2018 році також попереду всіх Євген Коноплянка з Андрієм Ярмоленком, у яких по дві результативні передачі.