«Арсенал» та «Челсі» повернуть понад половину квитків на фінал Ліги Європи



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Олімпійський стадіон Баку The Times

Фіналісти Ліги Європи не змогли продати 6 000 квитків на вирішальний матч у Баку

Фіналісти Ліги Європи «Арсенал» та «Челсі» повернуть УЄФА 6 000 квитків на вирішальний матч у Баку. Разом вони продали лише 5500 квитків, з них «Арсенал» - 3500, інформує The Times.

Повернуті квитки знову надійдуть у продаж. Їх зможуть придбати вболівальники в Баку. Наразі в Азербайджані вже продано 23 000 квитків на фінал Ліги Європи.

Вирішальний матч Ліги Європи між «Арсеналом» та «Челсі» відбудеться 29 травня в Баку.