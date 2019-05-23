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    «Арсенал» та «Челсі» повернуть понад половину квитків на фінал Ліги Європи

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    Олімпійський стадіон Баку - «Арсенал» та «Челсі» повернуть понад половину квитків на фінал Ліги Європи
    Олімпійський стадіон Баку
    The Times

    Фіналісти Ліги Європи не змогли продати 6 000 квитків на вирішальний матч у Баку

    Фіналісти Ліги Європи «Арсенал» та «Челсі» повернуть УЄФА 6 000 квитків на вирішальний матч у Баку. Разом вони продали лише 5500 квитків, з них «Арсенал» - 3500, інформує The Times.

    Повернуті квитки знову надійдуть у продаж. Їх зможуть придбати вболівальники в Баку. Наразі в Азербайджані вже продано 23 000 квитків на фінал Ліги Європи.

    Вирішальний матч Ліги Європи між «Арсеналом» та «Челсі» відбудеться 29 травня в Баку.

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