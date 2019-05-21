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    Колишній футболіст «Шахтаря» не зіграє в фіналі Ліги Європи – офіційно

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    Генріх Мхітарян - Колишній футболіст «Шахтаря» не зіграє в фіналі Ліги Європи – офіційно
    Генріх Мхітарян
    These Football Times

    Лондонський «Арсенал» оприлюднив рішення по участі Генріха Мхітаряна в фіналі Ліги Європи

    Колишній вірменський півзахисник «Шахтаря» Генріх Мхітарян не зіграє в фіналі Ліги Європи в Баку 29 травня. Про це йдеться в офіційному рішенні лондонського «Арсеналу», за який зараз виступає футболіст.

    «Ми дуже засмучені тим, що Мхітарян не зіграє в фіналі Ліги Європи. Ми ретельно вивчали питання, та після обговорення з його сім’єю дійшли висновку, що він не поїде з командою. Ми написали в УЄФА про обставини, що склалися. Генріх був важливою частиною команди на шляху до фіналу. Дуже шкода, що він не зможе зіграти, адже фінали єврокубків бувають рідко в кар’єрі футболіста», - говориться в повідомленні «Арсеналу».

    Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни через розбіжності щодо належності Нагірного Карабаху. Раніше МЗС Азербайджану гарантував безпеку Мхітаряну в Баку.

    У фіналі Ліги Європи 29 травня «Арсенал» зіграє з «Челсі».  

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