Артем Мілевський: та не бухає Алієв – усі ми інколи набрякаємо



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Артем Мілевський та Олександр Алієв під час виступів за "Динамо" СЕ

Колишній форвард збірної України заступився за репутацію свого скандального друга

Колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський заступився за репутацію свого скандального друга та партнера по згаданим команда Олександра Алієва. Мілевський стверджує, що чутки про пристрасть Алієва до спиртного значно перебільшені.

«А що з ним? Ніби все нормально. Та не бухає він, чому ви вирішили, що він бухає? Усі ми інколи набрякаємо. Він дав велике інтерв’ю Євроспорту, подав документи на тренерські ліцензії категорій А і В. Людина займається. Я з ним постійно на зв’язку. Він мій дуже хороший друг, тому підтримуємо стосунки, як ні з ким», - розповів Мілевський у шоу «Від душі в душу».

Нагадаємо, останніми роками Алієв неодноразово був героєм скандальних сюжетів новин через сварки з колишньою уже дружиною, яка звинувачувала його в пияцтві.