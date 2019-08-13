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    В унісон з Ракицьким. Ще один екс-футболіст «Шахтаря» потішив російські ЗМІ фразою «спорт поза політикою»

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    Іван Ордець тішить російських пропагандистів - В унісон з Ракицьким. Ще один екс-футболіст «Шахтаря» потішив російські ЗМІ фразою «спорт поза політикою»
    Іван Ордець тішить російських пропагандистів
    Укрінформ

    Колишні «гірники» влаштували російським пропагандистам свято

    Колишній оборонець донецького «Шахтаря» Іван Ордець, який віднедавна грає за російське «Динамо» з Москви, не розуміє, чому УЄФА розводить українські та російські команди під час жеребкування євро кубків. Про це він сказав в інтерв’ю Sport24.

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    На запитання, як він ставиться до того, що українські та російські клуби за рішенням УЄФА з 2014 року не грають у єврокубках, Іван Ордець заявив, що не розуміє навіщо це потрібно, адже спорт – поза політикою.

    «Я цього не розумію, не потрібно це. Спорт поза політикою. Грати цілком можна, наприклад, на нейтральній території», - сказав Ордець.

    26-річний Іван Ордець всю дорослу кар'єру провів у «Шахтарі». У сезоні-2013/2014 Іван виступав в оренді в «Ільїчьовці» з Маріуполя, фарм-клубі того-таки «Шахтаря».

    У складі збірної України Ордець зіграв 12 матчів та забив один гол.

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