В унісон з Ракицьким. Ще один екс-футболіст «Шахтаря» потішив російські ЗМІ фразою «спорт поза політикою»
Колишні «гірники» влаштували російським пропагандистам свято
Колишній оборонець донецького «Шахтаря» Іван Ордець, який віднедавна грає за російське «Динамо» з Москви, не розуміє, чому УЄФА розводить українські та російські команди під час жеребкування євро кубків. Про це він сказав в інтерв’ю Sport24.
На запитання, як він ставиться до того, що українські та російські клуби за рішенням УЄФА з 2014 року не грають у єврокубках, Іван Ордець заявив, що не розуміє навіщо це потрібно, адже спорт – поза політикою.
«Я цього не розумію, не потрібно це. Спорт поза політикою. Грати цілком можна, наприклад, на нейтральній території», - сказав Ордець.
26-річний Іван Ордець всю дорослу кар'єру провів у «Шахтарі». У сезоні-2013/2014 Іван виступав в оренді в «Ільїчьовці» з Маріуполя, фарм-клубі того-таки «Шахтаря».
У складі збірної України Ордець зіграв 12 матчів та забив один гол.