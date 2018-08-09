Артем Прима знову показав найкращий час під час контрольної гонки збірної України з біатлону



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Артем Прима. Фото biathlon.com.ua

Українські біатлоністи продовжують підготовку до нового сезону в Австрії

В австрійському Обертілліасі, де триває третій передсезонний тренувальний збір чоловічої збірної України, пройшло друге контрольне тренування.

І другий раз за день найсильнішим у команді став Артем Прима.

Правда, на цей раз перемогти йому допомогла неточність партнерів по команді. Сергій Семенов та Артем Тищенко були швидшими на дистанції, але Прима другий день поспіль приємно здивував якісною стрільбою.

Сюрприз зі знаком мінус – стрільба капітана команди Дмитра Підручного.

Біатлоністи змагалися у мас-старті на дистанції 9 км. Незвичною була не тільки довжина траси, але і правила стрільби: при промаху на кожному вогневому рубежі у спортсмена було по одному запасному патрону, а у разі, якщо і з його допомогою не вдавалося вразити всі мішені, до результату додавалося 20 секунд за кожну незакриту мішень.

Повні результати контрольного тренування:

1. Артем Прима (0+0+0+0) *1 - 23:41

2. Сергій Семенов (1+0+0+0) *3 - +0:09

3. Артем Тищенко (0+1+0+0) *3 - +0:27

4. Дмитро Підручний (0+1+1+1) *4 - +0:52

5. Віталій Кільчицький (0+0+1+0) *3 - +0:54

6. Віталій Труш (0+0+1+0) *2 - +1:12

7. Тарас Лесюк (0+0+1+1) *4 - +1:46

8. Андрій Доценко (0+1+0+1) *3 - +1:57

9. Антон Дудченко (0+0+0+1) *3 - +2:21

10. Богдан Цимбал (3+0+0+0) *3 - +2:39

Джерело: biathlon.com.ua