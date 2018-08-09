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    Артем Прима виграв контрольну гонку чоловічої команди України з біатлону в Австрії

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    Артем Прима. Фото biathlon.com.ua - Артем Прима виграв контрольну гонку чоловічої команди України з біатлону в Австрії
    Артем Прима. Фото biathlon.com.ua

    Українці готуються до чемпіонату світу з літнього біатлону

    Чоловіча збірна України з біатлону проводить в австрійському Обертілласі черговий тренувальний збір.

    Напередодні спортсмени провели перше у міжсезоння контрольне тренування – спринт з двома вогневими рубежами.

    За кожен промах нараховувався штраф 20 секунд, інформує biathlon.com.ua.

    Результати гонки:

    1. Артем Прима (0+0) – 21:08
    2. Сергій Семенов (2+ 0) +0:46
    3. Тарас Лесюк (1+1) +0:51
    4. Артем Тищенко (1+0) +0:53
    5. Віталій Кільчицький (1+0) +0:57
    6. Дмитро Підручний (2+2) +1:23
    7. Богдан Цимбал (1+0) +1:31
    8. Андрій Доценко (1+1) +1:46
    9. Віталій Труш (2+1) +2:37
    10. Антон Дудченко (2+1) +3:01

    За чистим ходом відразу четверо лідерів показали результати у межах п’яти секунд (20:15 - 20:20) – Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний і Сергій Семенов.

    Як повідомив старший тренер команди Юрай Санітра, буде проведене ще одне контрольне тренування, і за результатами двох стартів буде сформовано склад із шести спортсменів для участі у літньому чемпіонаті світу, який пройде 24-26 серпня у Чехії.

    біатлон спринт Збірна України Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний тренер
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