Артем Прима виграв контрольну гонку чоловічої команди України з біатлону в Австрії



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Артем Прима. Фото biathlon.com.ua

Українці готуються до чемпіонату світу з літнього біатлону

Чоловіча збірна України з біатлону проводить в австрійському Обертілласі черговий тренувальний збір.

Напередодні спортсмени провели перше у міжсезоння контрольне тренування – спринт з двома вогневими рубежами.

За кожен промах нараховувався штраф 20 секунд, інформує biathlon.com.ua.

Результати гонки:

1. Артем Прима (0+0) – 21:08

2. Сергій Семенов (2+ 0) +0:46

3. Тарас Лесюк (1+1) +0:51

4. Артем Тищенко (1+0) +0:53

5. Віталій Кільчицький (1+0) +0:57

6. Дмитро Підручний (2+2) +1:23

7. Богдан Цимбал (1+0) +1:31

8. Андрій Доценко (1+1) +1:46

9. Віталій Труш (2+1) +2:37

10. Антон Дудченко (2+1) +3:01

За чистим ходом відразу четверо лідерів показали результати у межах п’яти секунд (20:15 - 20:20) – Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний і Сергій Семенов.

Як повідомив старший тренер команди Юрай Санітра, буде проведене ще одне контрольне тренування, і за результатами двох стартів буде сформовано склад із шести спортсменів для участі у літньому чемпіонаті світу, який пройде 24-26 серпня у Чехії.