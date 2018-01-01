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    Australian Open. Надія Кіченок вдало розпочала боротьбу у парному розряді

    Українка виступає у парі з австралійкою Анастасією Родіоновою
    Надія Кіченок вдало стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу. Українка у парі з Анастасією Родіоновою вийшли у другий раунд у парному розряді. У стартовому поєдинку вони обіграли дует Бертнес - Ларссон, який був «посіяний» під сьомим номером. Поєдинок продовжувався рівно два години. У другому раунді Кіченок і
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    Кіченок і Родіонова. Фото з Instagram
    Кіченок і Родіонова. Фото з Instagram

    Українка виступає у парі з австралійкою Анастасією Родіоновою

    Надія Кіченок вдало стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.

    Українка у парі з Анастасією Родіоновою вийшли у другий раунд у парному розряді.

    У стартовому поєдинку вони обіграли дует Бертнес - Ларссон, який був «посіяний» під сьомим номером.

    Поєдинок продовжувався рівно два години.

    У другому раунді Кіченок і Родіонова зіграють з хорватсько-чеською парою Донна Векич - Кристина Плішкова.

    Нагадаємо, Цуренко не змогла пробитися у третє коло.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Парний розряд

    Перше коло

    Надія Кіченок / Анастасія Родіонова (Україна / Австралія) – Бертнес / Ларссон (Нідерланди / Швеція, 7) – 4:6, 7:6(3), 6:1

    теніс Австралія Надія Кіченок
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