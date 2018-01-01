Australian Open. Надія Кіченок вдало розпочала боротьбу у парному розряді

Українка виступає у парі з австралійкою Анастасією Родіоновою

Надія Кіченок вдало стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу. Українка у парі з Анастасією Родіоновою вийшли у другий раунд у парному розряді. У стартовому поєдинку вони обіграли дует Бертнес - Ларссон, який був «посіяний» під сьомим номером. Поєдинок продовжувався рівно два години. У другому раунді Кіченок і