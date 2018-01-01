Australian Open. Надія Кіченок вдало розпочала боротьбу у парному розряді
- Сьогодні, 13:33
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Розсилка
Кіченок і Родіонова. Фото з Instagram
Українка виступає у парі з австралійкою Анастасією Родіоновою
Надія Кіченок вдало стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.
Українка у парі з Анастасією Родіоновою вийшли у другий раунд у парному розряді.
У стартовому поєдинку вони обіграли дует Бертнес - Ларссон, який був «посіяний» під сьомим номером.
Поєдинок продовжувався рівно два години.
У другому раунді Кіченок і Родіонова зіграють з хорватсько-чеською парою Донна Векич - Кристина Плішкова.
Нагадаємо, Цуренко не змогла пробитися у третє коло.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Парний розряд
Перше коло
Надія Кіченок / Анастасія Родіонова (Україна / Австралія) – Бертнес / Ларссон (Нідерланди / Швеція, 7) – 4:6, 7:6(3), 6:1