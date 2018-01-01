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    Australian Open. Цуренко не змогла пробитися у третє коло

    Українка програла 26-й ракетці світу
    Леся Цуренко завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У матчі другого кола українська тенісистка зустрічалася з 26-ю ракеткою світу Агнєшкою Радванською. Українка впевнено виграла перший сет, однак поступилася у двох наступних. Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина
    • Сьогодні, 04:38
    • Розсилка
    Леся Цуренко. Фото: Getty Images
    Леся Цуренко. Фото: Getty Images

    Українка програла 26-й ракетці світу

    Леся Цуренко завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    У матчі другого кола українська тенісистка зустрічалася з 26-ю ракеткою світу Агнєшкою Радванською.

    Українка впевнено виграла перший сет, однак поступилася у двох наступних.

    Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Друге коло

    Агнєшка Радванська (Польща, 26) – Леся Цуренко (Україна) – 2:6, 7:5, 6:3

    теніс Леся Цуренко
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