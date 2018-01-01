Australian Open. Цуренко не змогла пробитися у третє коло
- Сьогодні, 04:38
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Розсилка
Леся Цуренко. Фото: Getty Images
Українка програла 26-й ракетці світу
Леся Цуренко завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У матчі другого кола українська тенісистка зустрічалася з 26-ю ракеткою світу Агнєшкою Радванською.
Українка впевнено виграла перший сет, однак поступилася у двох наступних.
Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Друге коло
Агнєшка Радванська (Польща, 26) – Леся Цуренко (Україна) – 2:6, 7:5, 6:3