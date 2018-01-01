Australian Open. Цуренко не змогла пробитися у третє коло

Українка програла 26-й ракетці світу

Леся Цуренко завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У матчі другого кола українська тенісистка зустрічалася з 26-ю ракеткою світу Агнєшкою Радванською. Українка впевнено виграла перший сет, однак поступилася у двох наступних. Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина