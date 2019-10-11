  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Австрійському лижнику загрожує в’язниця за допінг

    • Розсилка
    Домінік Балдауф - Австрійському лижнику загрожує в’язниця за допінг
    Домінік Балдауф
    Твіттер

    Домініка Балдауфа можуть ув’язнити на 5 років

    Австрійському лижнику Домініку Балдауфу загрожує 5 років ув’язнення. Він був серед заарештованих у лютому учасників чемпіонату світу з лижних гонок, яких викрили на вживанні заборонених речовин, інформує Spox.com.

    Балдауф визнав вину. Він використовував кров’яний допінг у клініці німецького лікаря Марка Шмідта. Влітку спортсмена дискваліфікували на чотири роки.

    Також Балдауфа звинувачують у шахрайстві стосовно спонсорів. Спортсмен отримав протиправним чином понад 50 000 євро.

    Читайте також: Екс-тренер збірної України назвав виступ наших атлетів на чемпіонаті світу «шляхом у нікуди»
    допінг лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ