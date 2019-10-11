Австрійському лижнику загрожує в’язниця за допінг



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Домінік Балдауф Твіттер

Домініка Балдауфа можуть ув’язнити на 5 років

Австрійському лижнику Домініку Балдауфу загрожує 5 років ув’язнення. Він був серед заарештованих у лютому учасників чемпіонату світу з лижних гонок, яких викрили на вживанні заборонених речовин, інформує Spox.com.

Балдауф визнав вину. Він використовував кров’яний допінг у клініці німецького лікаря Марка Шмідта. Влітку спортсмена дискваліфікували на чотири роки.

Також Балдауфа звинувачують у шахрайстві стосовно спонсорів. Спортсмен отримав протиправним чином понад 50 000 євро.