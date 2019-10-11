Екс-тренер збірної України назвав виступ наших атлетів на чемпіонаті світу «шляхом у нікуди»



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Олександр Апайчев не в захваті від виступу збірної України в Досі Фейсбук Олександра Апайчева

Олександр Апайчев вважає, що дві нагороди і вісім фіналів – то трохи мало

Колишній головний тренер збірної України з легкої атлетики Олександр Апайчев на власній сторінці у «Фейсбуку» поділився ґрунтовною аналітикою про 17-й чемпіонат світу, який завершився минулого тижня в катарській столиці Досі.

«У восьми номерах програми спортсмени збірної команди України увійшли до вісімки фіналістів (жіночі висота, довжина, потрійний, молот, 400 м з/б, естафета 4х400 м, спортивна ходьба 50 км; чоловічий молот) та завоювали дві срібні медалі (Ярослава Магучих у стрибках у висоту показала чудовий результат 2,04 м – новий світовий рекорд серед юніорів та Марина Бех-Романчук в стрибках в довжину – 6,92 м). За кількістю медалей, в загальному медальному заліку Україна посіла 21-ше місце, розділивши його зі збірною Естонії, - констатує пан Апайчев.

Якщо взяти статистику виступів збірної України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за кількістю фіналістів (увійшли до вісімок найкращих), включаючи медалістів, то в Римі (Італія) 1987 року було 18 фіналістів (медалі: золото – 4, срібло – 5, бронза – 2; всього – 11).

За часи незалежності України, найкращим за кількістю фіналістів був виступ у Сен-Дені (Франція) 2003 року: 13 фіналістів (3 бронзові медалі). За кількістю здобутих медалей найліпшими були Афіни (Греція) 1997 року: 12 фіналів (медалі: золоті – 2, срібних – 3, бронзових – 2; всього – 7). Найневдалішим виступом був Лондон (Великобританія) 2017 року: 3 фіналісти (1 срібна медаль). В інші роки було від 8 до 10-ти фіналістів у середньому. І якщо врахувати, що жіночої ходьби на 50 км не буде в програмі змагань на майбутніх Олімпійських іграх, залишається 8 фіналів у 7-ми олімпійських дисциплінах.

Таким чином, якщо об'єктивно говорити про перспективу на майбутні Олімпійські ігри, то з 48-ми дисциплін, які входять до програми Олімпійських ігор, бути у вісімці на чемпіонаті світу в семи дисциплінах?.. Зовсім негусто!

Ми вже втратили або втрачаємо свої позиції в світовому рейтингу в таких традиційно сильних наших видах, як багатоборства, жіночому бігу на середні дистанції, жіночій естафеті 4х100 м, метанні списа, штовхання ядра і метанні диску, в чоловічих стрибках з жердиною, чоловічих стрибках у довжину і потрійним, у чоловічих стрибках у висоту. Навіть у тих видах, в яких ми маємо фіналістів, внутрішня конкуренція присутня тільки в жіночій висоті, молоті, жіночому бігу на 400 м для потрапляння в естафетну команду і спортивній ходьбі. Це шлях у нікуди!

Звичайно, дуже приємно і особливо хочеться відзначити, що серед фіналістів і медалістів є молоді і перспективні спортсмени, такі як Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Михайло Кохан, Юлія Левченко, Ірина Климець та інші. Значить, у кожного з цих спортсменів – грамотний і думаючий тренер. Ми вас щиро вітаємо. Тепер залишилося зберегти атлетів до Олімпіади. Успіхів вам».