Авто збило золоту поштову скриню британського тенісиста Маррея (фото)
Енді Маррей
Sky News
Пам’ятну поштову скриню встановили на батьківщині спортсмена з нагоди перемоги на Олімпіаді
У рідному місті британського тенісиста Енді Маррея авто збило його золоту поштову скриню. Її встановили з нагоди перемоги спортсмена на Олімпіаді-2012 в Лондоні.
За кермом авто перебувала жінка, яка не постраждала в наслідок зіткнення.
Oh no. https://t.co/c9ZA0XXYiP— judy murray (@JudyMurray) 22 липня 2019 р.
Представники пошти пообіцяли найближчим часом відновити скриню.