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    Авто збило золоту поштову скриню британського тенісиста Маррея (фото)

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    Енді Маррей - Авто збило золоту поштову скриню британського тенісиста Маррея (фото)
    Енді Маррей
    Sky News

    Пам’ятну поштову скриню встановили на батьківщині спортсмена з нагоди перемоги на Олімпіаді

    У рідному місті британського тенісиста Енді Маррея авто збило його золоту поштову скриню. Її встановили з нагоди перемоги спортсмена на Олімпіаді-2012 в Лондоні.

    За кермом авто перебувала жінка, яка не постраждала в наслідок зіткнення.

    Представники пошти пообіцяли найближчим часом відновити скриню.

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