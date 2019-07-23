Авто збило золоту поштову скриню британського тенісиста Маррея (фото)



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Енді Маррей Sky News

Пам’ятну поштову скриню встановили на батьківщині спортсмена з нагоди перемоги на Олімпіаді

У рідному місті британського тенісиста Енді Маррея авто збило його золоту поштову скриню. Її встановили з нагоди перемоги спортсмена на Олімпіаді-2012 в Лондоні.

За кермом авто перебувала жінка, яка не постраждала в наслідок зіткнення.

Представники пошти пообіцяли найближчим часом відновити скриню.

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