Ще один плавець проігнорував китайського допінгіста на чемпіонаті світу



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Данкан Скотт проігнорував Сунь Яна smh.com.au

Британець Данкан Скотт відмовився фотографуватися з Сунь Яном

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу стався ще один скандальний інцидент з китайцем Сунь Яном, який порушив антидопінгові правила.

Китаєць переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем. Скотт став третім разом з росіянином Мартином Малютіним. Під час церемонії нагородження Скотт відмовився фотографуватися з Яном та залишив п’єдестал. Уболівальники на трибунах вітали такий крок гучними аплодисментами.

Раніше австралійський спортсмен Мек Хортон також відмовився фотографуватися з Яном, коли той переміг на дистанції в 400 метрів.

Сунь Ян відмовився здавати аналізи на допінг у вересні 2018 року та розбив контейнер з уже взятими зразками.