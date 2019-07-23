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    Ще один плавець проігнорував китайського допінгіста на чемпіонаті світу

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    Данкан Скотт проігнорував Сунь Яна - Ще один плавець проігнорував китайського допінгіста на чемпіонаті світу
    Данкан Скотт проігнорував Сунь Яна
    smh.com.au

    Британець Данкан Скотт відмовився фотографуватися з Сунь Яном

    На чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу стався ще один скандальний інцидент з китайцем Сунь Яном, який порушив антидопінгові правила.

    Китаєць переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем. Скотт став третім разом з росіянином Мартином Малютіним. Під час церемонії нагородження Скотт відмовився фотографуватися з Яном та залишив п’єдестал. Уболівальники на трибунах вітали такий крок гучними аплодисментами.

    Раніше австралійський спортсмен Мек Хортон також відмовився фотографуватися з Яном, коли той переміг на дистанції в 400 метрів.

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    Сунь Ян відмовився здавати аналізи на допінг у вересні 2018 року та розбив контейнер з уже взятими зразками.

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