«Аякс» ефектно вибив «Ювентус» з Ліги чемпіонів (відео)



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«Ювентус» – «Аякс» Yahoo!Sports

«Аякс» переміг на виїзді «Ювентус» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Виїзна перемога над «Ювентусом» в другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів вивела «Аякс» у півфінал Ліги чемпіонів вперше за останні 22 роки. Наступний суперник нідерландців визначиться після другого матчу в парі «Манчестер Сіті» - «Тоттнем».

«Ювентус» (Італія) – «Аякс» (Нідерланди) – 1:2

Голи: 1:0 – Кріштіану Роналду (28). 1:1 – ван де Бек (34). 1:2 – Де Ліґт (67).

«Ювентус»: Щесни, Сандро, Руґані, Бонуччі, Де Шільо (Канселу, 64), Матюїді, П’яніч, Бернардескі (Бентанкур, 80), Джан, Кріштіану Роналду, Дібала (Кін, 46)

«Аякс»: Онана, Велтман, де Ліґт, Блінд, Мазрауї (Сінкґравен, 11, Маґальян, 82), Шоне, де Йонґ, Зієш (Гунтелар, 88), ван де Бек, Нерес, Тадіч

Суддя: Турпен (Франція).

Попередження: Джан (69), Кріштіану Роналду (90+3).

Перший матч – 1:1.

Господарі з початку зустрічі організували досить суттєвий тиск на гостей у поєднанні зі щільним пресингом. Та перший гострий момент створили нідерландці, коли ван де Бек пробив вище воріт.

Але забили першими таки господарі. Кріштіану Роналду підступним помахом голови замкнув навіс справа.

Однак гості зрівняли рахунок вже за 6 хвилин, ще до перерви. У розвитку атаки центром у гостей не вийшов удар по воротам, але м’яч потрапив до ван де Бека, який чітко направив його в кут воріт туринців.

На початку другої половини гості мали виходити вперед, коли Зієш впритул розстрілював ворота господарів. Щесни якимось дивом встиг відреагувати.

Нідерландці впродовж кількох хвилин влаштували справжню пожежу біля воріт «Ювентуса». У одній з атак ван де Бек ефектно підкручував м’яч в дальній кут. Та голкіпер знову якось зумів дотягнутися.

Тиск «Аякса» таки переріс у якість. Де Лігт вистрибнув поміж захисників та влучно пробив головою з передачі справа.

Господарям уже потрібно було забивати два м’ячі. Натомість вони, здавалося, розгубилися від такого шаленого тиску суперника.

М’яч згодом втретє побував у сітці воріт «Ювентуса», коди його ефектно закрутив Зієш. Втім арбітри за допомогою системи VAR розгледіли мінімальний офсайд, гол не зарахували.

Більше рахунок не мінявся, хоча саме гості створили ще кілька нагод для взяття воріт. Втім переможного результату і без того вистачило для виходу в півфінал.