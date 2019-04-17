Мессі самотужки вивів «Барселону» у півфінал Ліги чемпіонів (відео)



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Ранній дубль Ліонеля Мессі позбавив «Манчестер Юнайтед» всіляких шансів на півфінал theguardian.com

Дубль Ліонеля в стартовому відрізку матчу проти «Манчестер Юнайтед» фактично вбив інтригу

Визначився перший півфіналіст Ліги чемпіонів-2018/2019. Іспанська «Барселона» здолала «Манчестер Юнайтед» і в другому матчі чвертьфіналу й впевнено вийшла до передостанньої стадії турніру.

«Барселона» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 3:0

Перший матч - 1:0

Голи: 1:0 — Мессі (16). 2:0 - Мессі (20). 3:0 - Феліппе Коутіньо (61)

«Барселона»: тер Штеґен - Серхіо Роберто (Семеду, 71), Херард Піке, Ленґле, Альба - Артур (Артуро Відаль, 75), Серхіо Бускетс, Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Філіппе Коутіньо (Усман Дембеле, 81). Тренер - Ернесто Вальверде

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ліндельоф, Філ Джонс, Кріс Смоллінґ, Ешлі Янґ (к) — Фред, Мактоміней, Поґба — Джессі Лінґард, Решфорд (Ромелу Лукаку, 73), Марсіяль (Далот, 65). Тренер — Оле-Ґунар Сульшер

Суддя: Фелікс Брих (Німеччина)

Попередження: Луїс Суарес (77)

16 квітня. Барселона. «Камп Ноу»

Героєм зустрічі став Ліонель Мессі. За справу Лео взявся після того, як стартовий штурм манкуніанців трохи вщух. Перший м'яч аргентинець забив філігранним ударом у кут метрів із 22-х.

Не встигли гості отямитися, як Мессі відзначився вдруге. Здалеку він вдарив і цього разу, однак на цей раз левова частка вини у м'ячі лежить на воротарі Давіді Де Хеа, який пропустив м'яч під руками.

Можливо, у манчестерців ще були якісь ілюзії. Але то до 61-ї хвилини, поки Феліппе Коутіньо ефектним дальній ударом не забив утретє.

У півфіналі каталонці зустрінуться з переможцями пари «Ліверпуль» - «Порту». Перший поєдинок між цими суперниками на «Енфілді» виграв англійський клуб - 2:0. Гра-відповідь відбудеться у середу, 17 квітня.