«Барселона» втратила на останніх хвилинах перемогу в матчі з аутсайдером і випустила в лідери «Реал» (відео)



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Гол Яґо Аспаса на 88-й хвилині довів Ліонеля Мессі і компанію до відчаю Фото - Prensa Libre: EFE

Каталонці створили собі проблеми власноруч

Суботній матч 32-го туру іспанської Прімери завершився сенсацією. «Барселона», котра веде запеклу боротьбу за чемпіонство із «Реалом», сенсаційно втратила очки в зустрічі з суперником, який бореться за виживання.

У Віґо каталонці зіграли 2:2 з місцевою «Сельтою». Команду Кіке Сетьєна двічі виводив уперед Луїс Суарес, який забивав після передач Ліонеля Мессі. Та «Сельта» двічі відігрувалася. Перший гол росіянин Фьодор Смолов провів на початку другого тайму. А ось Яґо Аспас врятував господарів на 88-й хвилині.

Таким чином, «Реал» відстає від «Барселони» лише на очко, але сьогодні, 28 червня, о 23:00 за київським часом проведе свій матч 32-го туру проти «Еспанйола». Теж на виїзді.

Після недільних матчів на команди очікуватиме ще по шість поєдинків.

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