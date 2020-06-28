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    «Барселона» втратила на останніх хвилинах перемогу в матчі з аутсайдером і випустила в лідери «Реал» (відео)

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    Гол Яґо Аспаса на 88-й хвилині довів Ліонеля Мессі і компанію до відчаю - «Барселона» втратила на останніх хвилинах перемогу в матчі з аутсайдером і випустила в лідери «Реал» (відео)
    Гол Яґо Аспаса на 88-й хвилині довів Ліонеля Мессі і компанію до відчаю
    Фото - Prensa Libre: EFE

    Каталонці створили собі проблеми власноруч

    Суботній матч 32-го туру іспанської Прімери завершився сенсацією. «Барселона», котра веде запеклу боротьбу за чемпіонство із «Реалом», сенсаційно втратила очки в зустрічі з суперником, який бореться за виживання.

    У Віґо каталонці зіграли 2:2 з місцевою «Сельтою». Команду Кіке Сетьєна двічі виводив уперед Луїс Суарес, який забивав після передач Ліонеля Мессі. Та «Сельта» двічі відігрувалася. Перший гол росіянин Фьодор Смолов провів на початку другого тайму. А ось Яґо Аспас врятував господарів на 88-й хвилині.

    Таким чином, «Реал» відстає від «Барселони» лише на очко, але сьогодні, 28 червня, о 23:00 за київським часом проведе свій матч 32-го туру проти «Еспанйола». Теж на виїзді.

    Після недільних матчів на команди очікуватиме ще по шість поєдинків.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Луїс Суарес Прімера Кіке Сетьєн Фьодор Смолов Яґо Аспас ФК «Сельта»
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