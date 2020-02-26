Легенда аргентинського футболу принизив Мессі



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Мессі чи Марадона?

Репутація Ліонеля Мессі як кращого футболіста в історії під загрозою

Колишній воротар збірної Аргентини та «Боки Хуніорс» Уго Гатті, що грав до 44 років, жорстко розкритикув зірку іспанської «Барселони» та нинішнього лідера «альбі-селесте» Ліонеля Мессі.

Аргументи славетного ветерана були просто вбивчими.

«Даний Мессі знаходиться на серйозному віддаленні від гравців, яких я спостерігав. Він навіть не близький до кращих. Кращі за моє життя - Пеле, потім Альфредо ді Стефано. Решта далеко позаду, і навіть Роналдіньо на піку був краще, ніж Мессі», - цитує 75-річного Уго Marca.

Звісно, на цьому Гатті не зупинився й порівняв Мессі з Марадоною: «Я грав з Марадоною в «Боке» і за Аргентину. Дієго краще. Ніяких сумнівів. Мессі не кращий за нього. Крім того, Дієго виявляв себе в великих матчах, Мессі - немає».

Нагадаємо, що Мессі є богом клубного футболу - у «Барселоні» навколо нього крутиться все - й він віддячує голами, асистами та трофеями - собі ж бере Золоті м’ячі та мільйони євро, з яких далеко не завжди сплачує податки. Натомість на рівні збірних гра Мессі не вражає - у якості лідера «альбі-селесте» Ліонель не виграв практично нічого. Натомість у його головного суперника серед активних футболістів - перемога на Чемпіонаті Європи у якості головної зірки (хоч і з травмою у фіналі), а з Марадоною навіть нема чого й порівнювати.

При цьому сам Марадона свого наступника захищає від критиків, чим ще більше показує прірву між собою та Лео.