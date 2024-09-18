Баскетболіст, який на чемпіонаті світу втратив нирку, повернувся до гри

Сіманич є триразовим чемпіоном Сербії, а також триразовим чемпіоном Адріатичної Ліги

Форвард вже взяв участь у товариському матчі «Ігокеї» та підписав із клубом офіційний контракт

Сербський баскетболіст Боріша Сіманич після операції з видалення нирки відновив професійну кар'єру в боснійському клубі «Ігокеа». Про це повідомляє BasketNews.

Під час матчу чемпіонату світу у 2023 році 26-річний гравець отримав удар у область нирки у зіткненні з опонентом із команди Південного Судану.

Після цього Сіманич переніс операцію. Лікарі видалили йому нирку хірургічним шляхом.

Форвард вже взяв участь у товариському матчі «Ігокеї» та підписав із клубом офіційний контракт.

Сіманич є триразовим чемпіоном Сербії, а також триразовим чемпіоном Адріатичної Ліги.

Нагадаємо, першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку від свині, виписали з лікарні. 62-річного чоловіка відправили додому, через два тижні після революційної операції в Массачусетській лікарні загального профілю (MGH).

Трансплантація органів від генетично модифікованих свиней у минулому зазнавала невдач. Тому успіх цієї процедури поки що вчені вітали як історичну віху в галузі трансплантації.

Згідно повідомлення, пацієнт, Річард «Рік» Слейман з Веймута, штат Массачусетс, боровся з термінальною стадією захворювання нирок і потребував трансплантації органу.