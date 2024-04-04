У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні

Чоловік сказав, що можливість покинути лікарню та повернутися додому була «одним із найщасливіших моментів» у його житті

Першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку від свині, виписали з лікарні. 62-річного чоловіка відправили додому, через два тижні після революційної операції в Массачусетській лікарні загального профілю (MGH), повідомляє ВВС з посиланням на пресреліз лікарні.

Видання відзначає, що трансплантація органів від генетично модифікованих свиней у минулому зазнавала невдач. Тому успіх цієї процедури поки що вчені вітали як історичну віху в галузі трансплантації.

Згідно повідомлення, пацієнт, Річард «Рік» Слейман з Веймута, штат Массачусетс, боровся з термінальною стадією захворювання нирок і потребував трансплантації органу.

Його лікарі успішно трансплантували генетично відредаговану нирку свині в його тіло під час чотиригодинної операції 16 березня.

Вони сказали, що нирка пана Слеймана зараз працює добре, і він більше не перебуває на діалізі.

У своїй заяві пан Слейман сказав, що можливість покинути лікарню та повернутися додому була «одним із найщасливіших моментів» у його житті.

«Я радий знову проводити час зі своєю родиною, друзями та близькими, звільнившись від тягаря діалізу, який впливав на якість мого життя протягом багатьох років».

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