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У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні
Чоловік боровся з термінальною стадією захворювання нирок і потребував трансплантації органу
фото: загальна лікарня штату Массачусетс

Чоловік сказав, що можливість покинути лікарню та повернутися додому була «одним із найщасливіших моментів» у його житті

Першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку від свині, виписали з лікарні. 62-річного чоловіка відправили додому, через два тижні після революційної операції в Массачусетській лікарні загального профілю (MGH), повідомляє ВВС з посиланням на пресреліз лікарні.

Видання відзначає, що трансплантація органів від генетично модифікованих свиней у минулому зазнавала невдач. Тому успіх цієї процедури поки що вчені вітали як історичну віху в галузі трансплантації.

Згідно повідомлення, пацієнт, Річард «Рік» Слейман з Веймута, штат Массачусетс, боровся з термінальною стадією захворювання нирок і потребував трансплантації органу.

Його лікарі успішно трансплантували генетично відредаговану нирку свині в його тіло під час чотиригодинної операції 16 березня.

Вони сказали, що нирка пана Слеймана зараз працює добре, і він більше не перебуває на діалізі.

У своїй заяві пан Слейман сказав, що можливість покинути лікарню та повернутися додому була «одним із найщасливіших моментів» у його житті.

«Я радий знову проводити час зі своєю родиною, друзями та близькими, звільнившись від тягаря діалізу, який впливав на якість мого життя протягом багатьох років».

Нагадаємо, вчені зупинили деякі ознаки старіння імунної системи у мишей за допомогою нового методу лікування, який одного дня може бути застосований і до людей.

Теги: лікарня свині вчені здоров'я

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У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні
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