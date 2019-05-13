Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
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Ярослав Кадигроб з нареченою
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Захисник «Прометея» Ярослав Кадигроб вразив уболівальників під час матчу проти «Тернополя»
Захисник «Прометея» з Кам’янського Ярослав Кадигроб зробив пропозицію шлюбу коханій під час матчу заключного туру другого етапу чемпіонату України в Вищій лізі проти «Тернополя».
Баскетболіст вразив усіх уболівальників та кохану в перерві між першою та другою чвертями поєдинку.
«Прометей» у підсумку переміг – 91:64. Кадигроб за 16:32 у грі набрав 7 очок, зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу.
«Прометей» фінішував першим за підсумками другого етапу та зіграє проти «Хіміка-2» з Южного в півфіналі плей-оф.
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