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    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу

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    Ярослав Кадигроб з нареченою - Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
    Ярослав Кадигроб з нареченою
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    Захисник «Прометея» Ярослав Кадигроб вразив уболівальників під час матчу проти «Тернополя»

    Захисник «Прометея» з Кам’янського Ярослав Кадигроб зробив пропозицію шлюбу коханій під час матчу заключного туру другого етапу чемпіонату України в Вищій лізі проти «Тернополя».

    Баскетболіст вразив усіх уболівальників та кохану в перерві між першою та другою чвертями поєдинку.

    «Прометей» у підсумку переміг – 91:64. Кадигроб за 16:32 у грі набрав 7 очок, зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу.

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    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу
    Баскетболіст Вищої ліги зробив шлюбну пропозицію коханій під час матчу

    «Прометей» фінішував першим за підсумками другого етапу та зіграє проти «Хіміка-2» з Южного в півфіналі плей-оф.

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