Росіяни побили латвійського форварда НБА (відео)
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Крістапс Порзінгіс
Yahoo!Sports
Неадекватні росіяни накинулися на спорстмена в його рідному місті
Група росіян накинулася в Лієпаї на форварда збірної Латвії та Далласа Крістапса Порзінгіса.
За інформацією місцевих ЗМІ, баскетболіста вдарили стільцем.
Група російських туристів агресивно висловлювала невдоволення переходом латвійця впродовж сезону в НБА з Нью-Йорка в Даллас.
Бійку вдалося зупинити лише після втручання охорони розважального закладу.
According to TMZ, Kristaps Porzingis got into a fight in Latvia with some Russians who were upset that he’s no longer on the Knicks. Apparently Porzingis was clubbing. Here is the video of the aftermath. pic.twitter.com/dWdB66fUYt— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 12 травня 2019 р.