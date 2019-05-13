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    Росіяни побили латвійського форварда НБА (відео)

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    Крістапс Порзінгіс - Росіяни побили латвійського форварда НБА (відео)
    Крістапс Порзінгіс
    Yahoo!Sports

    Неадекватні росіяни накинулися на спорстмена в його рідному місті

    Група росіян накинулася в Лієпаї на форварда збірної Латвії та Далласа Крістапса Порзінгіса.

    За інформацією місцевих ЗМІ, баскетболіста вдарили стільцем.

    Група російських туристів агресивно висловлювала невдоволення переходом латвійця впродовж сезону в НБА з Нью-Йорка в Даллас.

    Бійку вдалося зупинити лише після втручання охорони розважального закладу.

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