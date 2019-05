Росіяни побили латвійського форварда НБА (відео)

Неадекватні росіяни накинулися на спорстмена в його рідному місті

Група росіян накинулася в Лієпаї на форварда збірної Латвії та Далласа Крістапса Порзінгіса.

За інформацією місцевих ЗМІ, баскетболіста вдарили стільцем.

Група російських туристів агресивно висловлювала невдоволення переходом латвійця впродовж сезону в НБА з Нью-Йорка в Даллас.

Бійку вдалося зупинити лише після втручання охорони розважального закладу.

According to TMZ, Kristaps Porzingis got into a fight in Latvia with some Russians who were upset that he’s no longer on the Knicks. Apparently Porzingis was clubbing. Here is the video of the aftermath. pic.twitter.com/dWdB66fUYt