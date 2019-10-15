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    Баскетболісти «Черкаських Мавп» зіграють з фанами та журналістами

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    БК&nbsp;&laquo;Черкаські Мавпи&raquo;&nbsp; - Баскетболісти «Черкаських Мавп» зіграють з фанами та журналістами
    БК «Черкаські Мавпи» 
    «Черкаські Мавпи»

    Захід відбудеться за сприяння ФБУ та Суперліги Парі-Матч

    «Черкаські Мавпи» спільно з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги - ТМ Parimatch  проведуть днями у Черкасах спільну акцію під назвою «Тренування з зіркою».

    Участь у незвичному тренуванні та товариському матчі візьмуть представники відданого фан-сектору «Черкаських Мавп» та журналісти місцевих ЗМІ. Вхід на захід вільний.

    Зустріч розпочнеться 16 жовтня о 17:00 на ігровому майданчику «Черкаських Мавп» - ПС Будівельник (прт. Хіміків 50/1). Журналісти та вболівальники, що візьмуть у ньому участь, не лише зможуть потренуватися разом з професіоналами, а й провести разом час у спілкуванні та розіграти серію подарунків від титульного спонсора чоловічої Суперліги - ТМ Parimatch.

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