Андрій Шевченко. Перші слова після перемоги над Португалією



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Андрій Шевченко і збірна України з семи матчів відбірного турніру виграли шість і раз зіграли внічию ФФУ

Тренер збірної України розповів, як переміг чемпіонів Європи

Після перемоги над чемпіонами Європи португальцями наставник збірної України Андрій Шевченко виглядав виснаженим.

Дуже багато емоцій, я щасливий, - сказав Андрій Миколайович на післяматчевій прес-конференції. - Дякую всій Україні, Києву за таку підтримку. Коли ми залишилися вдесятьох, я побачив на полі справжніх левів. Вони билися на полі. За ці три роки ми стали справжнім колективом. Я просто щасливий. Дякую за такий футбол і за таку віддачу, яку вони продемонстрували. Також хочу подякувати збірній Португалії за висококласний футбол у їх виконанні. Для нас грати з таким суперником на рівних удвічі приємно. І останнє: я своєї обіцянки дотримався.

Ви перемогли чемпіонів Європи. Чи не пора ставати самим чемпіонами Європи?

До всього треба йти поступово. Команда прогресує.

Наскільки очікуваним став швидкий гол? Які корективи ви вносили після вилучення Степаненка?

Ми грали вдома. Перший тайм команда взагалі прекрасно провела. Нарешті команда забила зі стандартного положення. Стосовно замін, в останніх 15 хвилин Миколенко отримав травму. Дивилися, чи витримає Ярмоленко. Матч був непростий, віддали багато сил.

Вас не здивувала відсутність Бруну Фернандеша в складі збірної Португалії?

Я б здивувався хіба, якщо б був відсутній Кріштіану Роналду. У португальців багато молодих гравців, які набираються досвіду і стають сильнішими.

Коло після матчу - це експромт?

Так. Супровід фанатського сектора завжди був помітний, тому ми вирішили відсвяткувати перемогу разом з уболівальниками.

На що можна розраховувати з цією командою на Євро-2020?

Треба дочекатися жеребкування, подивитися суперників, перевірити молодих футболістів. За гарячими слідами можна говорити лише по кваліфікацію.