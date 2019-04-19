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    Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)

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    Баскетболісти &laquo;Старого Луцька&raquo; на толоці - Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
    Баскетболісти «Старого Луцька» на толоці
    staryylutsk.org

    Гравці та тренери команди Вищої ліги прибирали рідне місто

    Гравці та тренери баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет»  долучилися до благодійної толоки, яку традиційно напередодні Пасхальних свят проводить місцева громада.

    До баскетболістів цього разу також приєдналися і вболівальники, інформує прес-служба волинського клубу.

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    Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
    Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
    Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
    Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
    Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
    staryylutsk.org

    «Старий Луцьк-Університет»  продовжує боротьбу на другому етапі чемпіонату України в Вищій лізі. Наразі команда посідає восьму сходинку в групі з восьми команд, яка веде боротьбу за вихід у плей-оф.

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