Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)
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Баскетболісти «Старого Луцька» на толоці
staryylutsk.org
Гравці та тренери команди Вищої ліги прибирали рідне місто
Гравці та тренери баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» долучилися до благодійної толоки, яку традиційно напередодні Пасхальних свят проводить місцева громада.
До баскетболістів цього разу також приєдналися і вболівальники, інформує прес-служба волинського клубу.
staryylutsk.org
«Старий Луцьк-Університет» продовжує боротьбу на другому етапі чемпіонату України в Вищій лізі. Наразі команда посідає восьму сходинку в групі з восьми команд, яка веде боротьбу за вихід у плей-оф.
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