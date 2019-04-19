Баскетболісти «Старого Луцька» провели благодійну толоку (фото)



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Баскетболісти «Старого Луцька» на толоці staryylutsk.org

Гравці та тренери команди Вищої ліги прибирали рідне місто

Гравці та тренери баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» долучилися до благодійної толоки, яку традиційно напередодні Пасхальних свят проводить місцева громада.

До баскетболістів цього разу також приєдналися і вболівальники, інформує прес-служба волинського клубу.

«Старий Луцьк-Університет» продовжує боротьбу на другому етапі чемпіонату України в Вищій лізі. Наразі команда посідає восьму сходинку в групі з восьми команд, яка веде боротьбу за вихід у плей-оф.