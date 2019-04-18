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    ФІБА підтвердила заявку України на ЄвроБаскет-2021

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    Трофей чемпіонів Європи ФІБА - ФІБА підтвердила заявку України на ЄвроБаскет-2021
    Трофей чемпіонів Європи ФІБА
    ФІБА

    У ФІБА Європа назвали усіх претендентів на чемпіонат Європи 2021 року

    ФІБА Європа назвала всіх претендентів на право проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих команд 2021 року. Усього зареєстровано чотири країни: Україна, Швеція, Іспанія та Франція.

    Жодна з країн не виявила бажання одноосібно проводити чемпіонат. Україна та Швеція з одного боку та Іспанія з Францією з іншого мають намір спільно проводити ЄвроБаскет.

    Найближчим часом ФІБА проінспектує заявлені арени та інфраструктуру. Остаточне рішення буде оголошено на початку липня.

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