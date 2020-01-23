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    Беленюк не бачить успіхів у реформуванні українського спорту

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    Жан Беленюк - Беленюк не бачить успіхів у реформуванні українського спорту
    Жан Беленюк
    НП

    Чемпіон світу та Європи з боротьби і депутат Верховної Ради поділився власним поглядом на реформування вітчизняного спорту

    Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк, якого на останніх парламентських виборах обрано депутатом Верховної Ради за списком партії Слуга народу, поділився в інтерв’ю Tribuna.com власним поглядом на реформування спорту в Україні.

    Наразі депутат-спортсмен не бачить успіхів у цій галузі.

    «Було б краще, якби міністество спорту було б відокремлене. Поки я не бачу прогресу в реформуванні спорту. У багатьох людей радянський підхід до цього питання. Вони вважають, що спорт має бути абсолютно безкоштовним. Як може бути елітний кінний спорт безкоштовним? Коли я був малим, мама хотіла, аби я займався тенісом. Але коли дізналася вартість одного заняття, сказала: «Будеш займатися греко-римською боротьбою». Безкоштовний спорт у нашим умовах – це утопія», - зазначив Беленюк.

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    спорт партія Слуга народу Жан Беленюк греко-римська боротьба
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