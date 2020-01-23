Талісмана клубу НХЛ звинувачують в нападі на підлітка



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Грінуели з Грітті The Philadelphia Inquirer

Поліція розслідує факт заяви про інцидент від батька юнака

Талісмана хокейного клубу НХЛ «Філадельфія Флаєрс» Грітті звинуватили в нападі на 13-літнього підлітка.

З відповідною заявою до поліції звернувся батько юнака, інформує The Philadelphia Inquirer.

Інцидент трапився ще в листопаді, коли на клубній арені «Філадельфії» відбувся захід для власників абонементів. Кріс Грінуел відвідував подію разом з 13-літнім Брендоном. У ході заходу родину попрохали сфотографуватися з Грітті.

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За словами Грінуела старшого, коли дійшла їхня черга фотографуватися, талісман ударив сина. Підліток ніби жартома похлопав Грітті по голові, а той з усієї сили вдарив хлопця.

Власники клубу стверджують, що запису інциденту немає, оскільки камери спостереження не охоплюють місце фотографування. Натомість Грінуел за тиждень після ймовірного інциденту зафіксував у лікарів сліди забиття в сина.

За місяць сторони не дійшли згоди і Грінуел звернувся з заявою до поліції. Наразі триває слідство.