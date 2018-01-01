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    Беленюк розповів, щоб зробив з медаллю, яка дісталася після дискваліфікації опонента

    Український спортсмен взяв би цю медаль
    Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що не став би відмовлятися від медалі в разі, якби його російського суперника спіймали на вживанні допінгу. «Я б взяв цю медаль, та й все. Що ще я можу зробити? Було б нерозумно від неї відмовлятися, якщо це моя медаль і людина вдався до якогось втручання, яке допомогло йому
    • Сьогодні, 15:12
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    Жан Беленюк. Фото: Getty Images
    Жан Беленюк. Фото: Getty Images

    Український спортсмен взяв би цю медаль

    Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що не став би відмовлятися від медалі в разі, якби його російського суперника спіймали на вживанні допінгу.

    «Я б взяв цю медаль, та й все. Що ще я можу зробити? Було б нерозумно від неї відмовлятися, якщо це моя медаль і людина вдався до якогось втручання, яке допомогло йому досягти цього результату. Хоча ще краще, якби премію дали, яка покладається за перше місце. У мене є олімпійське срібло, і я задоволений результатом», - розповів Беленюк.

    Нагадаємо, що Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт.

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