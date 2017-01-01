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    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)

    Відомий український спортсмен показав хлопцям кілька прийомів
    Український борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор Жан Беленюк провів відкрите тренування та поспілкувався з дітьми-переселенцями та дітьми-сиротами. Зустріч відбулася у межах проекту «Діти неоголошеної війни», що опікується маленькими українцями, постраждалими внаслідок військових дій на Сході України, йдеться у
    • Сьогодні, 14:41
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    Відомий український спортсмен показав хлопцям кілька прийомів

    Український борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор Жан Беленюк провів відкрите тренування та поспілкувався з дітьми-переселенцями та дітьми-сиротами.

    Зустріч відбулася у межах проекту «Діти неоголошеної війни», що опікується маленькими українцями, постраждалими внаслідок військових дій на Сході України, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

    Зустріч із Жаном вибороли четверо хлопчиків із смт. Ялта Донецької області та ще двоє з міста Гостомель, куди вони переїхали із Зугресу.

    Діти подивилися, як тренується олімпійська збірна, познайомились з її тренером і поборолись із самим Жаном.

    Спортсмен показав хлопцям кілька прийомів, продемонстрував, як правильно вступати у спаринги, розповів, як колись починав свою спортивну кар’єру, і згадав, що його надихало у дитинстві займатися спортом.

    «Я у боротьбу прийшов у 9-річному віці. У мене було стільки енергії, що на вихідні чи свята, коли не було тренувань, я не знав, куди її подіти. Зі своїми кумирами я познайомився вже дорослим, коли й сам досяг певних результатів», - пригадав Беленюк.

    Жан подарував хлопцям святкові подарунки й солодощі.

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    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)
    Жан Беленюк провів відкрите тренування для дітей-переселенців і дітей-сиріт (фотогалерея)

    діти спортивна боротьба
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