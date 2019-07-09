Беленюк та Верняєв запросили Зеленського на зустріч зі спортсменами (відео)



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Жан Беленюк та Олег Верняєв Факти

Уславлені атлети бажають обговорити з Володимиром Зеленським стан спорту в Україні

Чемпіон світу та Європи з боротьби Жан Беленюк та чемпіон світу, Європи та Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олег Верняєв записали відео, у якому звернулися до Володимира Зеленського. Відповідний запис опубліковано на сторінці Беленюка в мережі Інстаграм.

Атлети запрошують гаранта Конституції зустрітися зі спортсменами та обговорити стан спорту в країні.

Нагадаємо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради України за списком пропрезидентської партії Слуга народу. Він іде 10-м номером у списку.

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