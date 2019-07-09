Відповідальний за охорону довкілля Валуєв прокоментував убивство ведмедя



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Ніколай Валуєв Спорт24

Колишній боксер Ніколай Валуєв відповідає в нелегітимній госдумі РФ за охорону довкілля

Перший заступник голови комітету нелегітимної госдуми РФ з екології та охорони довкілля колишній боксер Ніколай Валуєв прокоментував свої скандальні фото з убитим ведмедем.

Запитання Валуєву на конференції на його сторінці задала мешканка Москви: «Як так сталося в першого заступника голови комітету з екології та охорони довкілля? Що корисного ви зробили для екології та охорони довкілля?». Запитання вона підкріпила фото Валуєва з застреленим ведмедем.

Колишній боксер швидко знайшов виправдання: «Я ніколи не приховував, що захоплююсь мисливством. А це фото старе, ще з того часу, коли я не працював у цьому комітеті. Та я ще й досі мисливець. Вважаю, що мисливці дуже багато роблять для збереження дикої природи. З убитими тваринами я вже давно не фотографуюся. Що я зробив для екології та довкілля, ви завжди можете побачити на сайті госдуми».

Ніколай Валуєв виступав у професіональному боксі з 1993 по 2009 рік. Наразі є депутатом нелегітимної госдуми РФ від кремлівської партії Єдіная Росія.

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