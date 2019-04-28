Без сенсацій: «Шахтар» переміг «Маріуполь» пори два нереалізовані пенальті (відео)



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«Маріуполь» - «Шахтер» ФК Шахтар

«Шахтар» переміг у Маріуполі в матчі 26 туру чемпіонату України

«Маріуполь» - «Шахтер» (Донецьк) – 0:1



Голи : 0:1 – Нем (12)

Нереалізовані пенальті : Мораєс (24), Патрик (51).

«Маріуполь»: Гальчук, Тищенко, Дава, Яворський, Демірі (Білоконь, 63), Полегенько, Горбунов, Вакула (Проданов, 85), Мишньов, Путря (Литовченко, 69), Фомін. Тренер – Олександр Бабич.

«Шахтар»: Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаілі, Антоніо, Патрик (Фернандо, 63), Нем (Тете, 90), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80), Мораєс.

Судді: Арановський – Нижник, Куцев, Коваленко.

Попередження: Тищенко (33), Демірі (40), Яворський (55), Мишньов (67), Вакула (80) - Хочолава (58).

Вуличення: Полегенько (50)

28 квітня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка. 14:00

Суперники одразу без тривалої розвідки вступили в боротьбу. Після обміну кількома гострими моментами «гірники» відкрили рахунок.

Нем на 12-й хвилині поцілив у ворота після прострілу справа.

Гол Нема

У середині першої 45-хвилинки Мораєс не зміг подвоїти рахунок, схибивши з 11-метрової позначки. Це вже другий поспіль нереалізований пенальті від Мораєса після матчу проти «Динамо» в попередньому турі.

На початку другої 45-хвилинки господарі залишилися в меншості. Полегенько збив у карному майданчику «Металурга» Мораєса – гра для порушника дочасно закінчилася.

Патрик не забив другий пенальті в матчі – голкіпер відбив.

До кінця зустрічі рахунок так і не змінився. То ж "Шахтар" і надалі односібно очолює турнірну таблицю - 67 очок після 26 матчів. На 10 очок більше, ніж у "Динамо". "Маріуполь" залишився п'ятим в чемпіонській групі з шести команд.