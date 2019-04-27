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    Українці в Угорщині: поразка Реброва з другим голом Харатіна, шість українців в одному матчі

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    Ігор Харатін забив у другому турі поспіль - Українці в Угорщині: поразка Реброва з другим голом Харатіна, шість українців в одному матчі
    Ігор Харатін забив у другому турі поспіль
    Фото з соцмереж

    У сусідній країні зіграні поєдинки 30-го туру

    27 квітня в Угорщині зіграні поєдинки 30-го туру національного чемпіонату з футболу. В більшості матчів на провідних ролях традиційно були українці.

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    «Гонвед» - «Ференцварош» - 3:2

    Команда Сергія Реброва, яка практично забезпечила собі чемпіонське звання після перемоги в попередньому турі над «Віді», сьогодні програла принципове Будапештське дербі. Після першого тайму «Ференцварош» поступався 0:1, але на 54-й хвилині відігрався завдяки голові українського опорного хавбека Ігоря Харатіна, який забиває в другому турі поспіль. Ігор відіграв весь матч, а ще один наш земляк, лівий вінґер Іван Петряк був замінений на 80-й хвилині вже після того, як Аніс Бен-Гатіра забив переможний для господарів гол. Питання оформлення чемпіонства де-юре «Ференцварош» наразі відклав.

    «Кішварда» - «Галадаш» - 1:2

    У цьому поєдинку на поле зі стартових хвилин вийшло відразу шість українців плюс грузин, який залишив в українському чемпіонаті помітний слід. У складі господарів наших гравців було відразу четверо, троє з них діяли в оборонній ланці: Богдан Мельник – справа, Антон Кравченко – в центрі, Павло Лук’янчук – зліва. Крім того, в опорній зоні «Кішварди» діяв Роман Карасюк. Мельник і Лук’янчук отримали у цій грі жовті картки, неповний матч відіграв тільки Павло, якого замінили на 82-й хвилині. За «Галадаш» грали троє екс-львів’ян: правий оборонець Юрій Габовда, опорний хав Муртаз Даушвілі з Грузії і атакувальний хавбек Олег Голодюк. Даушвілі відзначився традиційним для себе попередженням, але як і Габовда відіграв весь матч, а Голодюка замінили на 71-й хвилині.

    «Пакш» - МТК (Будапешт) – 1:0

    За гостей повний матч на позиції лівого оборонця відіграв Євген Селін. Ще один українець, воротар Артем Кичак провів матч у резерві МТК.

    «Мезоковешд-Жори» - «Діошдьйор» - 3:0

    Опорний хав Михайло Месхі та правий вінґер Шандор Вайда розпочали матч у основі «Мезоковешда». Михайло відіграв весь матч, а Вайда на 71-й хвилині поступився місцем на полі Амаду Мутарі з Ніґеру, який своїм м’ячем і встановив остаточний підсумок. За гостей усі 90 хвилин провів правий латераль Сергій Шестаков, якій у цій грі відзначився попередженням

    Турнірне становище

    «Ференцварош» лідирує, випереджаючи «Віді» на десять очок. Серед решти «українських» команд найліпше, на шостому місці іде «Мезоковешд-Жори», який має 38 очок. МТК має 34 пункти і посідає лише дев’яте місце. «Кішварда» іде слідом – 32 очки. Нижче – тільки зона вильоту де знаходиться ще дві команди з українцями: «Діошдьйор» - 31 пункт, «Галадаш» - 28.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров Іван Петряк Олег Голодюк Муртаз Даушвілі Антон Кравченко ФК Ференцварош Роман Карасюк Сергій Шестаков Ігор Харатін Павло Лук'янчук Юрій Габовда ФК Галадаш ФК Кішварда Артем Кичак Євген Селін Михайло Месхі Шандор Вайда
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