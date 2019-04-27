Українці в Угорщині: поразка Реброва з другим голом Харатіна, шість українців в одному матчі



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Ігор Харатін забив у другому турі поспіль Фото з соцмереж

У сусідній країні зіграні поєдинки 30-го туру

27 квітня в Угорщині зіграні поєдинки 30-го туру національного чемпіонату з футболу. В більшості матчів на провідних ролях традиційно були українці.

«Гонвед» - «Ференцварош» - 3:2

Команда Сергія Реброва, яка практично забезпечила собі чемпіонське звання після перемоги в попередньому турі над «Віді», сьогодні програла принципове Будапештське дербі. Після першого тайму «Ференцварош» поступався 0:1, але на 54-й хвилині відігрався завдяки голові українського опорного хавбека Ігоря Харатіна, який забиває в другому турі поспіль. Ігор відіграв весь матч, а ще один наш земляк, лівий вінґер Іван Петряк був замінений на 80-й хвилині вже після того, як Аніс Бен-Гатіра забив переможний для господарів гол. Питання оформлення чемпіонства де-юре «Ференцварош» наразі відклав.

«Кішварда» - «Галадаш» - 1:2

У цьому поєдинку на поле зі стартових хвилин вийшло відразу шість українців плюс грузин, який залишив в українському чемпіонаті помітний слід. У складі господарів наших гравців було відразу четверо, троє з них діяли в оборонній ланці: Богдан Мельник – справа, Антон Кравченко – в центрі, Павло Лук’янчук – зліва. Крім того, в опорній зоні «Кішварди» діяв Роман Карасюк. Мельник і Лук’янчук отримали у цій грі жовті картки, неповний матч відіграв тільки Павло, якого замінили на 82-й хвилині. За «Галадаш» грали троє екс-львів’ян: правий оборонець Юрій Габовда, опорний хав Муртаз Даушвілі з Грузії і атакувальний хавбек Олег Голодюк. Даушвілі відзначився традиційним для себе попередженням, але як і Габовда відіграв весь матч, а Голодюка замінили на 71-й хвилині.

«Пакш» - МТК (Будапешт) – 1:0

За гостей повний матч на позиції лівого оборонця відіграв Євген Селін. Ще один українець, воротар Артем Кичак провів матч у резерві МТК.

«Мезоковешд-Жори» - «Діошдьйор» - 3:0

Опорний хав Михайло Месхі та правий вінґер Шандор Вайда розпочали матч у основі «Мезоковешда». Михайло відіграв весь матч, а Вайда на 71-й хвилині поступився місцем на полі Амаду Мутарі з Ніґеру, який своїм м’ячем і встановив остаточний підсумок. За гостей усі 90 хвилин провів правий латераль Сергій Шестаков, якій у цій грі відзначився попередженням

Турнірне становище

«Ференцварош» лідирує, випереджаючи «Віді» на десять очок. Серед решти «українських» команд найліпше, на шостому місці іде «Мезоковешд-Жори», який має 38 очок. МТК має 34 пункти і посідає лише дев’яте місце. «Кішварда» іде слідом – 32 очки. Нижче – тільки зона вильоту де знаходиться ще дві команди з українцями: «Діошдьйор» - 31 пункт, «Галадаш» - 28.