Біатлон. Підгрушна фінішує у ТОП-10 в гонці переслідування на етапі Кубка свтіу
- Сьогодні, 14:59
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Розсилка
Всі українки змогли пробратися в ТОП-25 гонки переслідування
Українська біатлоністка Юлія Джима не змогла розвинути бронзовий успіх в спринтерській гонці першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді.
Стартувавши з третьої позиції в гонці переслідування, Джима допустила 5 промахів і фінішувала лише 21-ю.
Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє коло і зуміла піднятися в підсумку з 28-го на 9-е місце.
Валя Семеренко відстрілялася чисто і відіграла шість позицій - 16-е місце. Віта Семеренко - 18-а (3 промахи), Анастасія Меркушина - 25-а (2).
Виграла гонку переможниця спринту Деніз Херманн, срібло дісталося другому номеру Жюстін Брезаз, а бронза - Марта Ульсбю.
Кубок світу з біатлону сезону-2017/18
Естерсунд (Швеція)
Гонка переслідування. Жінки:
1. Деніз Херрман (0 + 0 + 2 + 0) 30:02.7;
2. Жюстін Брезаз (0 + 0 + 0 + 0) +25.8;
3. Марта Ульсбю (0 + 1 + 0 + 1) +48.0;
...
9. Олена Підгрушна (1 + 0 + 0 + 0) +1:40.0;
16. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +2:02.8;
18. Віта Семеренко (0 + 1 + 1 + 1) +2:18.4;
21. Юлія Джима (1 + 3 + 0 + 1) +2:40.1;
25. Анастасія Меркушина (0 + 2 + 0 + 0) +2:53.1.
Джерело: depo сектор