  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Біатлон. Підгрушна фінішує у ТОП-10 в гонці переслідування на етапі Кубка свтіу

    Всі українки змогли пробратися в ТОП-25 гонки переслідування
    Українська біатлоністка Юлія Джима не змогла розвинути бронзовий успіх в спринтерській гонці першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді. Стартувавши з третьої позиції в гонці переслідування, Джима допустила 5 промахів і фінішувала лише 21-ю. Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє
    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка

    Всі українки змогли пробратися в ТОП-25 гонки переслідування

    Українська біатлоністка Юлія Джима не змогла розвинути бронзовий успіх в спринтерській гонці першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді.

    Стартувавши з третьої позиції в гонці переслідування, Джима допустила 5 промахів і фінішувала лише 21-ю.

    Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє коло і зуміла піднятися в підсумку з 28-го на 9-е місце.

    Валя Семеренко відстрілялася чисто і відіграла шість позицій - 16-е місце. Віта Семеренко - 18-а (3 промахи), Анастасія Меркушина - 25-а (2).

    Виграла гонку переможниця спринту Деніз Херманн, срібло дісталося другому номеру Жюстін Брезаз, а бронза - Марта Ульсбю.

    Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

    Естерсунд (Швеція)

    Гонка переслідування. Жінки:

    1. Деніз Херрман (0 + 0 + 2 + 0) 30:02.7;
    2. Жюстін Брезаз (0 + 0 + 0 + 0) +25.8;
    3. Марта Ульсбю (0 + 1 + 0 + 1) +48.0;
    ...
    9. Олена Підгрушна (1 + 0 + 0 + 0) +1:40.0;
    16. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +2:02.8;
    18. Віта Семеренко (0 + 1 + 1 + 1) +2:18.4;
    21. Юлія Джима (1 + 3 + 0 + 1) +2:40.1;
    25. Анастасія Меркушина (0 + 2 + 0 + 0) +2:53.1.

    Джерело: depo сектор

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ