Біатлон. Підгрушна фінішує у ТОП-10 в гонці переслідування на етапі Кубка свтіу

Всі українки змогли пробратися в ТОП-25 гонки переслідування

Українська біатлоністка Юлія Джима не змогла розвинути бронзовий успіх в спринтерській гонці першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді. Стартувавши з третьої позиції в гонці переслідування, Джима допустила 5 промахів і фінішувала лише 21-ю. Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє