Біатлонне Євро 2020: Українець нікого не наздогнав у гонці переслідування



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Сергій Семенов на трасі IBU

У білоруських Раубічах триває базовий для українського біатлону турнір - чемпіонат Європи з біатлону.

Чому другорядні старти стали базовими, бо збірна України, яка провалила Мундіаль, виставила на Євро-2020 сильний склад, щоб набрати медалей, якими потім можна хизуватися перед Міністерством, де сидять колишні продюсери реаліті-шоу.

Проте навіть у ідеальному плані бувають прорахунки.

Саме так сталося у неділю, 1 березня. Першим пунктом програми стала чоловіча гонка переслідування. У ній мали стартувати два українці - Сергій Семенов та Руслан Ткаленко. Проте уродженець Білопільского района не стартував.

Семенов почав гонку-перс’ют з відставанням 1:16, але завдяки влучній першій стрільбі зумів покращити свої позиції. Але щастя тривало недовго - на другому рубежі українець двічі не влучив й випав з топ-20.

Після третьої стрільби та одного штрафного кола Семенов повернувся до 15-ки кращих, але з відставанням в дві з половиною хвилиною від лідера - тобто навіть без натяку на подіум.

На четвертій стрільбі Семенов видав лише 60% влучності й далі їхав для престижу. Але чи може вважатися престижним 18-е місце на другороядному турнірі?

Перемогу ж святкував білорус Бочарніков, другим фінішував норвежець Лагрейд, бронза Євро у ще одного скандинава - Баккена.