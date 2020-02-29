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    Українці провалили спринт на чемпіонаті Європи з біатлону. Найвище місце – шосте

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    Анастасія Меркушина була близькою до другої медалі Євро - Українці провалили спринт на чемпіонаті Європи з біатлону. Найвище місце – шосте
    Анастасія Меркушина була близькою до другої медалі Євро
    UATV

    Після чотирьох поспіль медальних стартів маємо два безмедальних

    У білоруських Раубичах добігає кінця чемпіонат Європи з біатлону.

    В суботу, 29 лютого, відбулися спринтерські гонки серед чоловіків і жінок.

    У жіночих змаганнях близькими до п’єдесталу були дві українки – Анастасія Меркушина і Валентина Семеренко. Але обох після чистої стрільби лежачи підвела «стійка». Анастасія допустила один промах і стала з відставанням у 44,7 секунди від чемпіонки шостою, а Валентина з двома «махами» - сьомою з програшем у 49,3 секунди.

    Виграла спринт Елізабет Гоґберґ зі Швеції, яка єдиний раз промахнулася на «лежці». Другою з ідеальною стрільбою і 14-ма секундами відставання стала норвежка Іда Лієн. Бронзу виграла білоруска Ірина Кривко.

    Решта українок на медалі не претендували: Юлія Журавок – 28-ма (1 промах, 1 хвилина і 52 секунди відставання), Віта Семеренко – 31-ша (3, 2 хвилини відставання), Дарина Блашко – 56-та (1, 2.57 відставання).

    Чоловічий спринт виграв, допустивши один промах, росіянин Матвєй Єлісєєв. Другим теж із одним неточним пострілом і відставанням всього в 4,1 секунди став латвієць Андрейс Расторґуєвс. Бронза у Александра-Філда Андерсена із Норвегії. Він теж промахнувся раз і програв чемпіонові 25,5 секунди.

    Найкращим з українців став Сергій Семенов. З одним промахом він програв чемпіонові хвилину і 16 секунд і став 22-м. Руслан Ткаленко з двома «махами» посів 33-тє місце (1.41 відставання). Богдан Цимбал і Антон Дудченко в число 60-ти учасників гонки переслідування не потрапили. Вони стали 63-м і 87-м відповідно.

    Напередодні недільних гонок переслідування Україна має золото, срібло і дві бронзи. На вершину п’єдесталу наша команда піднялася за підсумками змішаної естафети.

     Читайте також: Українці Меркушина і Підручний – у п’ятірці змішаної естафети
    біатлон чемпіонат Європи Валентина Семеренко Віта Семеренко Сергій Семенов Анастасія Меркушина Юлія Журавок Руслан Ткаленко Матвєй Єлісєєв Антон Дудченко Богдан Цимбал Дарина Блашко Ірина Кривко Іда Лієн Александр-Філд Андерсен Елізабет Гоґберґ Андрейс Расторґуєвс
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