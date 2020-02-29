Українці провалили спринт на чемпіонаті Європи з біатлону. Найвище місце – шосте



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Анастасія Меркушина була близькою до другої медалі Євро UATV

Після чотирьох поспіль медальних стартів маємо два безмедальних

У білоруських Раубичах добігає кінця чемпіонат Європи з біатлону.

В суботу, 29 лютого, відбулися спринтерські гонки серед чоловіків і жінок.

У жіночих змаганнях близькими до п’єдесталу були дві українки – Анастасія Меркушина і Валентина Семеренко. Але обох після чистої стрільби лежачи підвела «стійка». Анастасія допустила один промах і стала з відставанням у 44,7 секунди від чемпіонки шостою, а Валентина з двома «махами» - сьомою з програшем у 49,3 секунди.

Виграла спринт Елізабет Гоґберґ зі Швеції, яка єдиний раз промахнулася на «лежці». Другою з ідеальною стрільбою і 14-ма секундами відставання стала норвежка Іда Лієн. Бронзу виграла білоруска Ірина Кривко.

Решта українок на медалі не претендували: Юлія Журавок – 28-ма (1 промах, 1 хвилина і 52 секунди відставання), Віта Семеренко – 31-ша (3, 2 хвилини відставання), Дарина Блашко – 56-та (1, 2.57 відставання).

Чоловічий спринт виграв, допустивши один промах, росіянин Матвєй Єлісєєв. Другим теж із одним неточним пострілом і відставанням всього в 4,1 секунди став латвієць Андрейс Расторґуєвс. Бронза у Александра-Філда Андерсена із Норвегії. Він теж промахнувся раз і програв чемпіонові 25,5 секунди.

Найкращим з українців став Сергій Семенов. З одним промахом він програв чемпіонові хвилину і 16 секунд і став 22-м. Руслан Ткаленко з двома «махами» посів 33-тє місце (1.41 відставання). Богдан Цимбал і Антон Дудченко в число 60-ти учасників гонки переслідування не потрапили. Вони стали 63-м і 87-м відповідно.

Напередодні недільних гонок переслідування Україна має золото, срібло і дві бронзи. На вершину п’єдесталу наша команда піднялася за підсумками змішаної естафети.