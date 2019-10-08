Дебют Усика в надважкій вазі знову зірвався
Олександр Усик
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Суперник українця Тайрон Спонґ провалив тест на допінг
Суперник українця Олександра Усика Тайрон Спонґ не зможе вийти в ринг проти нашого боксера. Його впіймали на використанні заборонених лікарських засобів, боксер провалив тест на допінг перед поєдинком, інформує BoxingScene.
У пробі А спортсмена виявили засіб кломіфен, який використовують для підвищення рівня тестостерону.
Як зазначив один з промоутерів Усика Едді Хірн, його команда терміново веде перемовини з кількома боксерами, аби найближчий бій все ж відбувся.
Дебютний поєдинок Усика в надважкій ваговій категорії мав відбутися 12 жовтня.
До цього в травні аналогічний поєдинок уже зірвався. Тоді Усик травмувався перед боєм проти Карлоса Такама.