Дебют Усика в надважкій вазі знову зірвався



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Суперник українця Тайрон Спонґ провалив тест на допінг

Суперник українця Олександра Усика Тайрон Спонґ не зможе вийти в ринг проти нашого боксера. Його впіймали на використанні заборонених лікарських засобів, боксер провалив тест на допінг перед поєдинком, інформує BoxingScene.

У пробі А спортсмена виявили засіб кломіфен, який використовують для підвищення рівня тестостерону.

Як зазначив один з промоутерів Усика Едді Хірн, його команда терміново веде перемовини з кількома боксерами, аби найближчий бій все ж відбувся.

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Дебютний поєдинок Усика в надважкій ваговій категорії мав відбутися 12 жовтня.

До цього в травні аналогічний поєдинок уже зірвався. Тоді Усик травмувався перед боєм проти Карлоса Такама.