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    Боєць MMA жорстоко нокаутував боксера (відео)

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    Деррік Льюїс - Боєць MMA жорстоко нокаутував боксера (відео)
    Деррік Льюїс
    Інстаграм

    Боєць змішаних єдиноборств покарав боксера за образу

    Американський боєць MMA Деррік Льюїс, який виступає в важкій ваговій категорії UFC, жорстоко нокаутував професіонального боксера під час тренувального спарингу.

    Боксер прийшов до тренувального залу Льюїса та став з грубощами провокувати останнього. Боксер стверджував, що бійці MMA ні на що не здатні проти них. Льюїс викликав зухвалого візитера на спаринг, який у підсумку тривав не більше хвилини та завершився важким нокаутом боксера.

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    Допис, поширений Derrick Lewis (@thebeastufc)

    «Коли боксер приходить у мій зал та починає верзти різні нісенітниці. Загалом з ним все нормально», - підписав відео нокауту Льюїс у мережі Інстаграм.

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    34-річний Льюїс у 30-ти поєдинках MMA виборов 22 перемоги.

    бокс MMA / UFC
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