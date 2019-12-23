Боєць MMA жорстоко нокаутував боксера (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деррік Льюїс Інстаграм

Боєць змішаних єдиноборств покарав боксера за образу

Американський боєць MMA Деррік Льюїс, який виступає в важкій ваговій категорії UFC, жорстоко нокаутував професіонального боксера під час тренувального спарингу.

Боксер прийшов до тренувального залу Льюїса та став з грубощами провокувати останнього. Боксер стверджував, що бійці MMA ні на що не здатні проти них. Льюїс викликав зухвалого візитера на спаринг, який у підсумку тривав не більше хвилини та завершився важким нокаутом боксера.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Derrick Lewis (@thebeastufc) 19 Гру 2019 р. о 4:59 PST

«Коли боксер приходить у мій зал та починає верзти різні нісенітниці. Загалом з ним все нормально», - підписав відео нокауту Льюїс у мережі Інстаграм.

34-річний Льюїс у 30-ти поєдинках MMA виборов 22 перемоги.