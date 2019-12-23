У Танзанії перервали футбольний матч через атаку бджіл на гравців (відео)



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А от бокового арбітра атака бджіл лише потішила - він від душі посміявся над тим, що сталося

Матч Кубка незалежності Танзанії між командами «Янга» і «Ірінга Юнайтед» був перерваний через напад рою бджіл.

Під час зустрічі на стадіон несподівано прилетіла величезна кількість бджіл, які атакували футболістів, арбітрів та глядачів. Інцидент стався на початку другого тайму. Учасники матчу були змушені лягти на газон, а потім бігти з поля, щоб хоч якось сховатися від комах. Те ж саме зробили запасні гравці і навіть деякі з глядачів.

Дана подія потішило бокового арбітра, який, незважаючи на небезпеку бути покусаним комахами, від душі посміявся над тим, що сталося.

Через деякий час матч був продовжений. Перемогу здобув клуб «Янга» з рахунком 4:0.