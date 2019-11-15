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    Боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі вважає себе здатним на успіх у інших видах спорту

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    Тайсон Ф'юрі&nbsp; - Боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі вважає себе здатним на успіх у інших видах спорту
    Тайсон Ф'юрі 
    SB

    Колишній чемпіон світу з боксу заявив про готовність змінити вид спорту

    Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає себе здатним досягти успіху в інших видах спорту.

    «Не можу назвати себе відданим боксу чи щось пообіцяти фанатам. За угодою в мене залишилося три поєдинки. Я можу стати тенісистом чи кимось ще. Можу досягти успіху в будь-якому виді спорту. Чи зосереджений я на боксі? Ні. Я просто ловлю найбільшу рибу, яку можу саме зараз впіймати», - передає слова Ф'юрі talkSPORT.

    У листопаді 2015 року Тайсон Ф’юрі переміг за очками тодішнього чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Володимира Кличка.

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    Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі
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