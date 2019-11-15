Боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі вважає себе здатним на успіх у інших видах спорту
Тайсон Ф'юрі
SB
Колишній чемпіон світу з боксу заявив про готовність змінити вид спорту
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає себе здатним досягти успіху в інших видах спорту.
«Не можу назвати себе відданим боксу чи щось пообіцяти фанатам. За угодою в мене залишилося три поєдинки. Я можу стати тенісистом чи кимось ще. Можу досягти успіху в будь-якому виді спорту. Чи зосереджений я на боксі? Ні. Я просто ловлю найбільшу рибу, яку можу саме зараз впіймати», - передає слова Ф'юрі talkSPORT.
У листопаді 2015 року Тайсон Ф’юрі переміг за очками тодішнього чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Володимира Кличка.
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