Росіяни слідкували за віце-президентом WADA



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Лінда Хеллеланд VG

Про це Лінда Хеллеланд написала в своїй книзі «Чистий спорт, брудні ігри»

Віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Лінда Хеллеланд повідомила, що за нею слідкували на користь Росії. Про це вона написала в нещодавно виданій книзі «Чистий спорт, брудні ігри».

У червні минулого року Хеллеланд запросили до Норвезької поліцейської служби безпеки, де правоохоронці повідомили про виявлені факти сліжки.

«На зустрічі мені повідомили, що окремі російські особи замовили норвезьким компаніям аналіз моєї діяльності включно з переміщеннями», - написала Хеллеланд.

Також чиновниця написала про спроби зламу власного компьютера.

Раніше Хеллеланд виступала категорично проти поновлення прав Російського антидопінгового агентства після скандалу з викриттям державної системи масового використання допінгу.