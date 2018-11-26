Боксер з Буковини проведе бій з бразильцем у Канаді

Олександр Тесленко битиметься з Едсоном Сезар Антоніо

Визначився наступний суперник буковинського суперважковаговика Олександра Тесленка (14-0, 11 КО).

Українець вийде у ринг 1 грудня. Суперником буковинця стане 41-річний бразилець бразилець Едсон Сезар Антоніо (40-7-1, 31 КО).

Бій відбудеться на арені Videotron Centre у Квебеку (Канада). Бій заплановано на 6 раундів. Про це повідомляє Pogliad.

Поєдинок Олександра Тесленка відбудеться в андеркарді бою за пояс чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC між «тимчасовим» чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 11 КО) та його володарем – канадцем Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО).