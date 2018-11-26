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    Боксер з Буковини проведе бій з бразильцем у Канаді

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    Олександр Тесленко - Боксер з Буковини проведе бій з бразильцем у Канаді
    Олександр Тесленко
    Фото взяте з сайту pogliad.ua

    Олександр Тесленко битиметься з Едсоном Сезар Антоніо

    Визначився наступний суперник буковинського суперважковаговика Олександра Тесленка (14-0, 11 КО).

    Українець вийде у ринг 1 грудня. Суперником буковинця стане 41-річний бразилець бразилець Едсон Сезар Антоніо (40-7-1, 31 КО).

    Бій відбудеться на арені Videotron Centre у Квебеку (Канада). Бій заплановано на 6 раундів. Про це повідомляє Pogliad.

    Поєдинок Олександра Тесленка відбудеться в андеркарді бою за пояс чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC між «тимчасовим» чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 11 КО)  та його володарем – канадцем Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО).

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    бокс Олександр Тесленко WBC
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