Белью оголосив про завершення кар'єри
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Розсилка
Тоні Белью
Фото взяте з сайту politeka.net
Нещодавній суперник Олександра Усика повідомив, що більше не вийде на ринг
Британський боксер Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) офіційно повісив рукавички на цвях.
«Прийшов час мені нарешті покинути ринг, гонг пролунав востаннє.
Хочу подякувати всім вам за підтримку, яку ви надавали мені впродовж багатьох років. Це не кінець моєї історії», - написав 35-річний британець.
В останньому бою кар'єри Белью програв нокаутом абсолютному чемпіону важкої ваги з України Олександру Усику.
Свого часу він ставав чемпіоном світу за версією WBC (2016-2017) і чемпіоном Європи за версією EBU (2015-2016).
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Джерело: 24boxing.com.ua