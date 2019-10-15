Боксери надважкої ваги уникатимуть боїв з Усиком



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Олександр Усик Твіттер

У цьому впевнений промоутер Едді Хірн

Очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн впевнений, що боксери надважкої вагової категорії уникатимуть боїв проти українця Олександра Усика.

«Ніхто не хоче битися з Усиком. Якби я був радником Ентоні Джошуа, і у нього був вибір між Усиком та Пулевим, я б радив битися з Кубратом. Хоча наразі Джошуа думає виключно про Руїса. З наступним суперником ми визначимося пізніше», - передає слова Хірна Boxing News 24.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг технічним нокаутом Чезза Візерспуна в дебютному бою в надважкій ваговій категорії.

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