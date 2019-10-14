Легендарний Льюїс прокоментував дебют Усика в надважкій вазі



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Леннокс Льюїс Твіттер

Олександр Усик здобув першу перемогу в найпрестижнішій категорії

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс прокоментував дебют українця Олександра Усика в надважкій ваговій категорії.

«У надважкому дивізіоні виникли нові питання з дебютом Усика. Не вважаю, що Візерспун став для українця справжнім тестом. Та він вперше вступив у води надважкої ваги та побачив, що вони не надто гарячі. Чекаємо продовження», - написав Льюїс у мережі Твіттер.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг американця Чезза Візерспуна в дебютному поєдинку надважкої вагової категорії. Американець припинив бій після сьомого раунду.

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