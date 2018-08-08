«Бордо» хоче орендувати захисника «Динамо»



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Артем Шабанов. Фото: ФК Динамо

Нагадаємо, «Бордо» зіграє з «Маріуполем» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи

Захисник «Динамо» Артем Шабанов потрапив в сферу інтересів «Бордо».

Про це повідомляє Mercato 365.

Французький клуб хоче орендувати 26-річного українця.

Інші деталі не уточнюються.

Шабанов перейшов в «Динамо» на правах вільного агента з «Олімпіка» на початку 2018 року.

За цей час українець провів за київський клуб 11 матчів.

У поточному сезоні він вийшов на поле тільки проти «Ворскли» (1:0).

Нагадаємо, «Бордо» зіграє з «Маріуполем» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

Джерело: ua.tribuna.com