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    «Бордо» хоче орендувати захисника «Динамо»

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    Артем Шабанов. Фото: ФК Динамо - «Бордо» хоче орендувати захисника «Динамо»
    Артем Шабанов. Фото: ФК Динамо

    Нагадаємо, «Бордо» зіграє з «Маріуполем» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи

    Захисник «Динамо» Артем Шабанов потрапив в сферу інтересів «Бордо».

    Про це повідомляє Mercato 365.

    Французький клуб хоче орендувати 26-річного українця.

    Інші деталі не уточнюються.

    Шабанов перейшов в «Динамо» на правах вільного агента з «Олімпіка» на початку 2018 року.

    За цей час українець провів за київський клуб 11 матчів.

    У поточному сезоні він вийшов на поле тільки проти «Ворскли» (1:0).

    Нагадаємо, «Бордо» зіграє з «Маріуполем» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

    Джерело: ua.tribuna.com

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