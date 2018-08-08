«Бордо» хоче орендувати захисника «Динамо»
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Артем Шабанов. Фото: ФК Динамо
Нагадаємо, «Бордо» зіграє з «Маріуполем» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи
Захисник «Динамо» Артем Шабанов потрапив в сферу інтересів «Бордо».
Про це повідомляє Mercato 365.
Французький клуб хоче орендувати 26-річного українця.
Інші деталі не уточнюються.
Шабанов перейшов в «Динамо» на правах вільного агента з «Олімпіка» на початку 2018 року.
За цей час українець провів за київський клуб 11 матчів.
У поточному сезоні він вийшов на поле тільки проти «Ворскли» (1:0).
Нагадаємо, «Бордо» зіграє з «Маріуполем» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.
Джерело: ua.tribuna.com