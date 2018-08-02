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    Наступним суперником «Маріуполя» у Лізі Європи стало французьке «Бордо»

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    Наступним суперником «Маріуполя» у Лізі Європи стало французьке «Бордо»

    Футболісти з однойменного міста двічі обіграли «Вентспілс»

    Французький клуб «Жиронден де Бордо» став суперником ФК «Маріуполь» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи-2018/19.

    Французи за підсумками протистояння другого відбірного етапу обіграли латвійський «Вентспілс» – 1:0 і 2:1.

    Нагадаємо, ФК «Маріуполь» обіграв «Юргорден» і вийшов у наступний етап кваліфікації Ліги Європи.

    Поєдинки цієї стадії мають відбутися вже 9 та 16 серпня, а українська команда першу зустріч проведе на власному полі.

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Другий відбірний раунд

    «Бордо» (Франція) – «Вентспілс» (Латвія) – 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Камано (9), 2:0 – Кунде (48), 2:1 – Акінємі (66)

    Перший матч – 1:0

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Маріуполь»
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