«Борусія» зацікавилася півзахисником «Динамо»



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Віктор Циганков Фейсбук

Також Віктором Циганковим цікавиться «Баварія» та англійські клуби

Німецька «Борусія» з Дортмунда цікавиться півзахисником київського «Динамо» Віктором Циганковим. Про це повідомляє видання Fotospor.

Раніше також повідомлялося про інтерес до українця з боку «Баварії» та англійських «Тоттнема» з «Ліверпулем».

Ще одним зацікавленим клубом є турецький «Галатасарай». Скаути стамбульців підготували інформацію про півзахисника для тренера команди Фатіха Теріма. Найближчим часом той має визначитися з доцільністю можливого трансферу.