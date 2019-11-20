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    «Борусія» зацікавилася півзахисником «Динамо»

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    Віктор Циганков - «Борусія» зацікавилася півзахисником «Динамо»
    Віктор Циганков
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    Також Віктором Циганковим цікавиться «Баварія» та англійські клуби

    Німецька «Борусія» з Дортмунда цікавиться півзахисником київського «Динамо» Віктором Циганковим. Про це повідомляє видання Fotospor.

    Раніше також повідомлялося про інтерес до українця з боку «Баварії» та англійських «Тоттнема» з «Ліверпулем».

    Ще одним зацікавленим клубом є турецький «Галатасарай». Скаути стамбульців підготували інформацію про півзахисника для тренера команди Фатіха Теріма. Найближчим часом той має визначитися з доцільністю можливого трансферу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віктор Циганков ФК Боруссія (Дортмунд)
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